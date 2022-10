Weekend a Genova e dintorni: Rubens, Fattorie Aperte, Sagra della Zucca, castagnate, Biodomenica e altro

Fine settimana di ottobre intenso, con le attese sagre autunnali e il definitivo avvio delle stagioni teatrali. A monopolizzare l'attenzione è la grande mostra di Rubens, ma restano tantissimi gli appuntamenti in programma a Genova e provincia tra manifestazioni, concerti, sagre, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Rubens a Genova

Primo weekend per l'attesissima mostra sul genio del barocco a Palazzo Ducale. Scopri di più

2. Fattorie Aperte

Sabato e domenica tornano in tutta la Liguria i percorsi didattici per avviare i bambini a educazione alimentare, ambiente e consumo sostenibile. Scopri di più

3. Notte bianca dei bambini

Giochi, letture, laboratori, musicisti, trampolieri, visite guidate e spettacoli, sabato fino a sera nel centro storico di Genova. Scopri di più

4. Abracadabra Festival

Dopo la posticipazione causa allerta meteo, torna sabato e domenica il village del magico, del fantasy e dell’insolito. Scopri di più

5. Tour dei Forti genovesi e castagnata

Domenica escursione autunnale con caldarroste e musica al Parco delle Mura. Scopri di più

6. Carta al Tesoro

Sabato arriva il gioco-concorso dedicato al riciclo di carta e cartone, 3000 euro in buoni spesa ai primi classificati. Scopri di più

7. Biodomenica

Torna dopo due anni di stop la manifestazione nazionale che porta in piazza i produttori biologici. Domenica a Genova eccellenze bio, attività culturali e degustazioni. Scopri di più

8. Sagra della Zucca

Domenica Festa d'Autunno in Val Bisagno con ghiotto menù dedicato alla zucca. Scopri di più

9. “Questo grande villaggio globale”

Venerdì al Teatro Modena concerto-spettacolo in omaggio all'astrofisica Margherita Hack. Scopri di più

10. “Kalakuta Republik”

Venerdì al Teatro della Tosse arriva l'apprezzato spettacolo ispirato alla vita e alla musica di Fela Kuti. Scopri di più