Weekend a Genova e dintorni: Festa delle Rose, Mercato Internazionale, Duna Beach, Andersen, Sagre, Vintage e altro

L'estate è ormai alle porte e non mancano le occasioni per festeggiare con sagre, fiere e mercati. Grande attesa per la Festa delle Rose di Busalla, mentre a Chiavari ci si scatena con il Duna Beach Festival. Gastronomia sempre protagonista con street food, prodotti tipici e molto altro. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Festa delle Rose

22^ edizione per la manifestazione di Busalla che rende omaggio al presidio Slow Food della Rosa da sciroppo della Valle Scrivia, celebrata in tutte le sue declinazioni. Mostre, gastronomia, musica e mercatini per un appuntamento riconosciuto “Evento di qualità” dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Scopri di più

2. Mercato Internazionale “Regioni d'Europa”

Circa 30 espositori internazionali in piazza Caricamento, tra specialità enogastronomiche in versione street food e artigianato di qualità. Un vero viaggio attraverso le regioni europee. Scopri di più

3. Duna Beach Festival

Dopo il grande successo del 2023, torna a Chiavari la grande festa in spiaggia all'insegna della musica e del divertimento. Sul palco Clara e Dargen D'Amico, oltre a dj di fama internazionale. Scopri di più

4. Sagra della Ciliegia e delle Focaccette

Appuntamento a Capreno di Sori per l'edizione numero 63; protagoniste focaccette e ciliegie, ma anche specialità di carne e pesce e molto altro. Doppio appuntamento con serate danzanti. Scopri di più

5. Gin & Tonic Festival

A Villa Serra a Sant'Olcese arriva il più grande festival dedicato al Gin & Tonic in Italia, con oltre 250 etichette, degustazioni e masterclass, area food, musica e area giochi per bimbi. Scopri di più

6. Andersen Festival

Sestri Levante si anima con spettacoli teatrali, concerti, performance di danza e di circo, incontri, laboratori creativi e naturalmente l’attesissima cerimonia del 57° Premio Andersen-Baia delle Favole. Scopri di più

7. Sagra della Brace

Il Gruppo Scout di Sampierdarena organizza la tradizionale festa a Belvedere con hamburger, patatine, carne alla brace, ma anche piatti vegetariani. Sabato sera musica dal vivo. Scopri di più

8. Genova Vintage

In piazza delle Feste al Porto Antico torna la fiera dedicata al vintage: oltre 40 espositori qualificati da tutta Italia con abbigliamento, accessori, oggettistica, vinili, stampe, libri e molto altro. Scopri di più

9. Liguria Pride

Il villaggio arcobaleno chiude i battenti con il grande corteo da via San Benedetto a piazza De Ferrari. Gran finale ai Giardini Luzzati con aperitivo e concerto. Scopri di più

10. Darsena 3000

Al via il nuovo progetto di riqualificazione culturale della Darsena genovese con eventi, spettacoli, musica, sostenibilità e gastronomia. Si parte nel weekend, ma il calendario è fittissimo. Scopri di più