Weekend a Genova e dintorni: concerti, sagra del cinghiale, teatro e molto altro

Tante cose da fare in questo secondo weekend di agosto per chi si trova a Genova e in provincia, tra concerti, sagre, escursioni e altri eventi che animano il territorio.

Insomma ce n'è per tutti i gusti, e allora andiamo a vedere 10 eventi da non perdere, tenendo conto che qui si può consultare l'agenda completa del weekend.

1. Festival in una notte d'estate

Il Festival in una notte d'estate propone venerdì "Come una lingua di fuoco" dell'Ensemble Phonodrama, il racconto dell'invasione dell'attuale Messico nelle parole dei vinti, gli indigeni Aztechi, e sabato 8 agosto la replica di “Quattro passi nel varietà” con gli attori di Lunaria Andrea Benfante, Paolo Drago e Vittorio Ristagno alle prese con un percorso, incompleto e imperfetto, nel teatro leggero italiano del '900. Scopri di più.

2. Angelo Privitera a Recco

Le grandi colonne sonore del cinema internazionale rivivono venerdì 7 agosto (inizio ore 21.30) in lungomare Bettolo a Recco in uno speciale concerto che assembla alcuni dei brani rimasti memorabili nella storia della musica da film. Torna a Recco il musicista Angelo Privitera, in questa occasione al pianoforte, con Emilia Belfiore al violino, Denis Marino alla chitarra mentre Antonella Sciocchetti, giornalista e attrice, sarà la voce recitante. Scopri di più.

3. Visita guidata al cimitero di Staglieno

Sabato Angeli Ribelli: visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio struggente e pieno di sorprese. Scopri di più.

4. Festival Sea Stories

Sabato 8 agosto approda per la prima volta all' Isola delle Chiatte Silent Book, dopo il fortunato esordio genovese dello scorso dicembre: è una nuova e molto apprezzata iniziativa che accoglie lettori e appassionati delle lettura coinvolgendoli in un’esperienza totalizzante ed esclusiva basata, in questo caso, sui libri di mare preferiti. Scopri di più.

5. Teatro in piazza con Paolo Rossi

TIR – Teatro In Rivoluzione arriva a Genova in piazza della Vittoria per l'inaugurazione da venerdì 7 a domenica 9 agosto. Il programma sarà inaugurato, venerdì e sabato, da Bastiano e Bastiana, opera cantata e recitata, comica e popolare, scritta da un Mozart adolescente. Domenica Paolo Rossi, accompagnato da una band scatenata. Scopri di più.

6. Sagra del cinghiale

La Croce Rossa Italiana Comitato di Campo Ligure organizza dal 7 al 10 agosto, all'interno del Palazzetto dello Sport, la 23esima edizione della “Sagra del Cinghiale”. Apertura del ristorante alle 19.30 e domenica 9 agosto anche a pranzo con inizio alle 12.30. Scopri di più.

7. Bancarelle a Boccadasse

Sabato 8 agosto a Boccadasse mercato straordinario organizzato dal Comune di Genova in orario serale. I commercianti monteranno gli stand a partire dalle 15.30 e rimarranno aperti al pubblico dalle 17 a mezzanotte. I 115 banchi saranno allestiti tra lungomare Lombardo e la chiesa di Sant’Antonio. Scopri di più.

8. Visite serali alla cattedrale con osservazione delle stelle

Sabato 8 e domenica 9 agosto alle ore 21 la Cattedrale di Genova apre le porte ai visitatori eccezionalmente in versione serale per un suggestivo itinerario guidato sulle tracce di San Lorenzo, titolare della chiesa stessa e la cui festa, tradizionalmente legata al fenomeno delle stelle cadenti, cade proprio in questi giorni. Il tour partirà dal Chiostro dei Canonici dove sarà introduzione illustrativa proposta dall’Osservatorio fino a giungere alla sommità della torre loggiata del Duomo per osservare il cielo con l’aiuto degli esperti dell’Osservatorio Astronomico del Righi. Scopri di più.

9. Beppe Gambetta a Santa

Sesta edizione del Beppe Gambetta Guitar Summit, a Santa Margherita Ligure, all'anfiteatro Bindi dei giardini a mare di Piazza Martiri della Libertà. Sabato 8 agosto, alle 21.30, attesa per “Where the wind blows/Dove tia o vento” (Borealis Records), la canzone dedicata a Genova, finalista alle Targhe Tenco 2020, ovvero le difficoltà della pandemia e la risposta della musica: il quattordicesimo lavoro dell'illustre musicista Beppe Gambetta, che con il suo nuovo album rivela grandi novità, tra canzone d'autore, lingua genovese e resistenza. Domenica dalle 10 alle 16 a Villa Durazzo Masterclass di chitarra. Sia il concerto sia la masterclass sono a ingresso libero per il pubblico, sino ad esaurimento posti. Scopri di più.

10. Concerto Plastic Onion Band e Carlo Aonzo Trio a Villa Bombrini

Nell'ambito della rassegna Villa Bombrini estate, sabato 8 e domenica 9 agosto arriva la musica con due serate molto diverse tra loro, ma di grande appeal. Sabato 8 saranno sul palco i Plastic Onion Band con il loro concerto di Tributo a John Lennon e ai Beatles. Domenica 9 è la volta di un'eccellenza italianissima, il Carlo Aonzo Trio, con il suo Mandolitaly, un viaggio musicale da Modugno a Renato Rascel, fino alle musiche più popolari di Milano, Genova, Roma, Napoli, ecc. Scopri di più.