Weekend lungo di Pasqua e Pasquetta a Genova e dintorni: mercatini, mostre, visite speciali e altro

Sempre più vicine le festività pasquali, Genova si prepara dunque a un fine settimana lungo tra celebrazioni, tradizioni e svago. Sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con fiere, concerti, teatro, sport e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

1. Mercatino di Pasqua

Torna lo storico mercatino a Genova in piazza Matteotti, con prodotti enogastronomici, manufatti artigianali, articoli di bigiotteria e tante altre idee regalo. Chiuderà i battenti il 20 aprile. Scopri di più

2. L'Erba Persa Festival

Da sabato a lunedì Santa Margherita si colora con la tradizionale esposizione di piante e fiori, una vera e propria immersione nel verde e nella cura del paesaggio. Scopri di più

3. Mostra delle Illusioni

Al via venerdì un divertente viaggio nel mondo delle illusioni ottiche, visive e percettive. La mostra sarà visitabile al Porto Antico di Genova fino a ottobre. Scopri di più

4. Via Crucis

Tradizionale Via Crucis nella serata di venerdì a Genova in occasione della Settimana Santa, toccando alcune chiese del centro. Scopri di più

5. Gemelli DiVersi al Covo di Nord-Est

Tanti eventi per il weekend pasquale nel locale di Santa Margherita, sabato salirà sul palco il celebre duo pop rap con i suoi più grandi successi. Scopri di più

6. “Narrazioni a Colori”

La mostra fotografica di Roberto Biggio, visitabile da venerdì, inaugura gli eventi estivi al Marina di Chiavari. Scopri di più

7. Pasquetta alla Lanterna

Visita guidata speciale per bambini e famiglie alla scoperta del Faro di Genova. Scopri di più

8. Visite a Casa Carbone

Da sabato a lunedì tante iniziative speciali organizzata dal FAI nella splendida dimora di Lavagna. Scopri di più

9. Mostra di modellismo

Esposizione di riproduzioni in scala di automobili, aerei, navi e altri mezzi di trasporto, visitabile a Campomorone fino al 16 aprile. Scopri di più

10. La Passione dipinta e scolpita

In occasione della Pasqua, il Museo Diocesano organizza un percorso per immagini dedicato ai giorni che precedono la Passione. Scopri di più