Weekend a Genova e dintorni: Book Pride, Fiera di Torriglia, GenovaJeans, Tattoo Convention, funghi, castagne e altro

Genova capitale dei libri e del jeans ma non solo, mentre in riviera e nell'entroterra fioriscono le sagre dedicate a squisite specialità autunnali. Dalla gastronomia ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

1. Book Pride

Quinta edizione per la fiera nazionale dell’editoria indipendente italiana, in programma da venerdì a domenica a Genova. Cento marchi editoriali per 500 metri quadrati di libri, circa 180 incontri dentro e fuori Palazzo Ducale: grande attesa per un evento che celebra ancora una volta la Capitale Italiana del Libro 2023. Scopri di più

2. GenovaJeans

Non solo libri: da giovedì a domenica Genova diventa anche capitale del tessuto più iconico, nonché legatissimo alla storia della Superba. Numerosi gli incontri, gli eventi e le mostre in tutta la città (tra i quali una speciale edizione di Stile Artigiano) per definire un nuovo concetto di jeans di ultima generazione, tra innovazione e sostenibilità. Scopri di più

3. Fiera Autunnale di Torriglia

Nella giornata di domenica il borgo della Val Trebbia ospiterà un mercato a cielo aperto con prodotti tipici (tra cui i celebri canestrellini), gastronomia, artigianato, abbigliamento e tanto altro. Scopri di più

4. Cogoleto ai tempi di Colombo

In occasione del millenario di Cogoleto, sabato è in programma una grande rievocazione storica con villaggio medievale, corteo, sbandieratori e animazioni varie. Gran finale lo sbarco di Colombo al Molo Speca. Scopri di più

5. Notte Bianca dei Bambini

Tante attività per famiglie con giochi, laboratori, spettacoli e molto altro. Appuntamento sabato nel Sestiere della Maddalena con l'evento che dal 2012 contribuisce a valorizzare i vicoli genovesi rendendoli a misura di bambino. Scopri di più

6. Festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna

Funghi e castagne per tutti in Val Fontanabuona nelle giornate di sabato e domenica, con tante specialità stagionali e musica dal vivo. Scopri di più

7. Genova Tattoo Convention

Da venerdì a domenica torna l'evento dedicato alla cultura del tatuaggio, con numerosi artisti dell’inchiostro su pelle provenienti da tutta Europa. Scopri di più

8. La Rapallo del Gusto

Appuntamento con la cucina ligure e soprattutto con il pesto, sabato in piazza Venezia a Rapallo. Scuola di pesto al mortaio, degustazioni e competizione aperta a tutti. Scopri di più

9. Sagra della Castagna a Crocefieschi

Edizione numero 44 per questa ormai celebre sagra autunnale: “rostie” protagoniste domenica insieme ad altre specialità, giochi, mercatini per le vie del paese e spettacolo musicale. Scopri di più

10. Enrique Balbontin al Politeama Genovese

Il celebre comico sul palco sabato con “Inside show” tra monologhi, considerazioni varie e tutti gli esilaranti personaggi della sua fortunata carriera. Scopri di più