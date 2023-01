Weekend dell'Epifania a Genova e dintorni: tutti gli appuntamenti con la Befana e altro

La Befana porta via tutte le feste, ma intanto genovesi e liguri potranno godersi le tantissime manifestazioni in programma per salutare l'arrivo della cara vecchina che porterà doni e dolciumi ai bambini. Numerosi eventi e spettacoli a corollario per vivere in serenità questi ultimi giorni di feste natalizie. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend dell'Epifania.

1. Festa dell'Epifania in piazza Matteotti

Tradizionale festa del 6 gennaio con mercatini e la Befana che distribuirà dolciumi ai bambini. Scopri di più

2. “Magia d'inverno” con Lucilla

Festa dell'Epifania ai Giardini Baltimora di Genova con la partecipazione della celebre artista e influencer amatissima dai bambini. Scopri di più

3. Befane al Winter Park

Due Befane sui trampoli e una a bordo di un’automobilina elettrica regalano dolci e divertimento a grandi e piccini. Scopri di più

4. Chiese dei Palazzi dei Rolli

Alcuni tra i principali edifici di culto di Genova aprono le porte e mostrano i propri tesori. Visite gratuite fino a domenica. Scopri di più

5. Befana a Santa Margherita Ligure

Straordinari per la simpatica vecchietta, in visita al porto e al Santa Claus Village. Scopri di più

6. Caccia al Tesoro

Un’intrigante passeggiata alla scoperta di vecchie e nuove memorie celate tra i tesori del centro antico di Genova, in programma domenica. Scopri di più

7. Befana alla Lanterna

Evento dedicato alle famiglie per conoscere la storia del faro genovese, con immancabile incontro con la Befana. Scopri di più

8. Cimento della Befana

I coraggiosi cimentisti sfideranno le acque fredde del Golfo di Sturla per salutare il nuovo anno. Scopri di più

9. Winter Critical Beer

Quarta edizione per il festival birrario a Sestri Levante con birrifici e stand gastronomici. Da venerdì a domenica. Scopri di più

10. Paolo Migone al Sipario Strappato

Sabato il noto comico porta sul palco del teatro di Arenzano il divertente show “Diario di un impermeabile”. Scopri di più