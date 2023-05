Weekend a Genova e dintorni: Vini del Cuore, Fiera del Libro, Sagra dell'asado, Enzo Paci, fave e salame e altro

Primo fine settimana di maggio, mentre la bella stagione avanza e aumentano le opportunità per sagre, sport e appuntamenti all'aperto. Sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con manifestazioni, sagre, fiere, concerti, teatro, sport, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. I Vini del Cuore

Tanti espositori, degustazioni e masterclass per l'evento dedicato al mondo del vino che si svolgerà domenica e lunedì al Porto Antico. Seconda edizione per illustrare il progetto dell’omonima e ormai famosa guida social, su coordinamento di Olga Sofia Schiaffino. Scopri di più

2. Sestiere di Prè in festa

Arriva sabato lo Street Music Party con tantissimi artisti, musica, ballo e street food nelle vie e nella piazze intorno a via Prè e via del Campo.

3. Fiera del Libro

Speciale edizione primaverile in piazza Matteotti, con tante iniziative in occasione di Genova Capitale del Libro 2023. Conclusione il 21 maggio. Scopri di più

4. Sagra dell'Asado a San Colombano Certenoli

Appuntamento domenica con stand gastronomici e musica dal vivo. Scopri di più

5. Domenica al Museo

Torna l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Scopri di più

6. “Enzo Paci Show” al Teatro Duse

Va in scena sabato lo spettacolo di solidarietà organizzato dal Lions Club Genova Ducale. Scopri di più

7. Sagra di Primavera a Sciarborasca

Fave, salame e non solo: cucina, musica, intrattenimento e animazione durante tutto il weekend nei locali della Croce d'Oro locale. Scopri di più

8. Regate di Primavera

Torna nel fine settimana la tradizionale manifestazione velica organizzata in collaborazione tra i Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure e lo Yacht Club Italiano, appuntamento fisso per gli amanti del mare e della vela. Scopri di più

9. Giuseppe Giacobazzi al Politeama Genovese

“Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”: venerdì e sabato l'attore e cabarettista romagnolo racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. Scopri di più

10. “Onda Visione - All day long”

Musica, cibo e soprattutto la possibilità di avvicinarsi gratuitamente a surf, sup e sport da tavola. Appuntamento sabato presso la società sportiva “La Secca” di Arenzano. Scopri di più