Weekend a Genova e dintorni: Fiera di San Pietro e di Torriglia, Street Food, Genova Summer Live, Sagra del Raviolo e altro

Proseguono gli eventi estivi a Genova e dintorni, con i grandi concerti, gli spettacoli e le divertenti rassegne estive a movimentare ulteriormente un mese di luglio denso di appuntamenti. Non mancano ovviamente fiere, sagre e feste all'aperto, per trascorrere piacevoli serate tra specialità gastronomiche e divertimento. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Fiera di San Pietro

Dopo la festa alla Foce una settimana fa, tocca adesso a Pra': per tutto il fine settimana mercatini, musica e negozi aperti, fino alla grande fiera di domenica e allo spettacolo pirotecnico finale. Scopri di più

2. Fiera di Torriglia

Torna uno degli appuntamenti più sentiti nell’estate dell’entroterra genovese, con tantissime bancarelle di ogni tipo nelle strade del paese, antichi mestieri e lotteria benefica. Scopri di più

3. Festa di San Matteo

Celebrazioni patronali a Sussisa di Sori con processione per le vie del paese, tanta musica e gastronomia (protagonista la focaccia al formaggio) e sparata di “mascoli” conclusiva. Scopri di più

4. Genova Summer Live

Al via sabato la nuova rassegna estiva genovese dedicata al rock a 360°, si parte con Carcass, Infected Rain e altri grandi nomi. Domenica si prosegue col botto: al Porto Antico arrivano Elio e le Storie Tese con lo spettacolo “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo”. Scopri di più

5. Sagra del Raviolo Casalingo

23^ edizione a Borgo Fornari, con i migliori piatti della tradizione ligure e non solo. A grande richiesta, la sagra si allunga fino a lunedì compreso. Scopri di più

6. Pegli Food

Arriva la festa dedicata al cibo da strada di qualità con cibi del mondo, chef on the road, birrifici artigianali d'Italia e non solo e negozi aperti a sera. Scopri di più

7. Rassegne estive a Genova

Al via diverse manifestazioni all'aperto che hanno la comicità come tema principale: dal “Comicity Festival” a cura del Teatro Stradanuova, a “Non ci resta che ridere” con The Kitchen Company, fino ad arrivare a un classico come “Ridere d'agosto ma anche prima” del Teatro Garage. Scopri di più

8. Festa di San Siro e Sagre degli Gnocchi e dell'Asado

Festeggiamenti in onore del santo patrono anche a Struppa, con processione e un doppio appuntamento gastronomico accompagnato da buona musica. Scopri di più

9. Sagra del Tartufo Nero Estivo

A Pontedecimo si svolge la prima edizione, con menù dedicato e divertenti spettacoli comici a impreziosire le tre serate. Scopri di più

10. Ennio Morricone tra mito e magia

Omaggio al grande compositore a Sestri Levante, tra racconti e intense esecuzioni musicali. Scopri di più