Weekend a Genova e dintorni: Mostra della Zucca, Harlem Globetrotters, Whitney K, Old Fashioned Week e altro

Primo fine settimana di novembre, con l'atmosfera autunnale ben presente grazie alla celebre Mostra della Zucca. Come sempre, in programma moltissimi appuntamenti a Genova e provincia tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Mostra della Zucca a Murta

Primo weekend (si replica il prossimo) con l'attesissimo evento nella Val Polcevera. Oltre alla gastronomia, tante attività collaterali e il focus su “La zucca e le arti”. Scopri di più

2. Harlem Globetrotters Italian Tour

Dopo i passati rinvii, sabato sbarca finalmente all'RDS Stadium di Genova la più celebre e spettacolare formazione di basket al mondo. Scopri di più

3. Whitney K ai Giardini Luzzati

Venerdì l'atteso concerto del talentuoso artista canadese. Scopri di più

4. “Sette spose per sette fratelli” al Politeama

In scena il divertente musical interpretato da Diana Del Bufalo e Baz, venerdì e sabato le ultime due rappresentazioni. Scopri di più

5. Old Fashioned Week

Gli amanti del buon bere non potranno perdere la settimana internazionale dedicata al nobile vintage cocktail, a Genova l'appuntamento è al Gradisca Caffè a partire da sabato. Scopri di più

6. “Howard Carter e Tutankhamon: 100 anni di una straordinaria scoperta”

Nel giorno del centenario del leggendario ritrovamento, venerdì a Villa Bombrini rievocazione storica e incontro per celebrare l'importanza di questo storico avvenimento. Scopri di più

7. “Rubens e Bacco. In vino veritas”

A partire da venerdì sarà visitabile la mostra organizzata da Fondazione e Banca Carige con tante opere barocche che hanno rappresentato la figura del dio del vino. Scopri di più

8. Il Cantiere delle Arti di Casa Luzzati al Castello di Nervi

Domenica evento speciale dedicato ai più piccoli, con tanti laboratori di gioco artistico nell'atmosfera magica tipica di Lele Luzzati. Scopri di più

9. “La via degli alberi” al Teatro della Tosse

Pino Petruzzelli porta in scena uno spettacolo che indaga il profondo rapporto tra uomo e natura. Venerdì la prima. Scopri di più

10. From Santa with love

Torna domenica a Santa Margherita Ligure la manifestazione fieristica dedicata ai futuri sposi. Scopri di più