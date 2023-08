Weekend a Genova e dintorni: Festa Balcanica, fuochi d'artificio, ProgFest, sagre e tanto altro

Dalle sagre ai fuochi d'artificio, dai concerti al teatro, sta per arrivare un fine settimana ricco di proposte da ponente a levante, passando per l'entroterra.

E dunque ecco il meglio del primo weekend di agosto nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla, tra divertimento e cultura, ma occorre ricordarsi di dare un'occhiata al meteo. In particolare venerdì sarà una giornata segnata dall'allerta gialla, dunque prima di muoversi è meglio contattare gli organizzatori dei singoli eventi per una conferma definitiva.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana.

1. Porto Live Tribute Fest e ProgFest al Porto Antico

Tre serate di concerti al Porto Antico tra rock e al prog: venerdì con il Porto Live Tribute Fest omaggio a David Bowie, Led Zeppelin e Blach Sabbath, mentre sabato e domenica ci si sposta sul progressive con il ProgFest dedicato alla memoria di Vittorio De Scalzi.

2. "Vietato ai cani e agli italiani": la mostra

Da sabato al Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana arriva la mostra per il lancio del film di animazione "Manodopera" di Alain Ughetto che ripercorre la storia di una famiglia nel contesto delle grandi migrazioni di inizio '900. Scopri di più

3. Festa Balcanica d'Estate

Dopo il successo della prima edizione torna, sabato a Castelletto, la Festa Balcanica d'Estate: aperitivo e cena con prelibatezze etniche, birre artigianali, musica con live set dell'artista giapponese Deguretieni e poi balli scatenati. Scopri di più

4. "La vera storia del pirata Long John Silver" all'Isola delle Chiatte

L'incredibile avventura di Stevenson riprende vita dando corpo e voce ai protagonisti trent'anni dopo la scoperta del tesoro. Una nuova avventura per i mari oceanici per scoprire uno dei protagonisti della letteratura. Scopri di più

5. Festa dell'Acciuga

Domenica il centro storico di Arenzano si riempie di stand gastronomici a base di acciughe: ripiene, impanate, fritte, sulla pasta, sulla pizza e cucinati in tanti altri modi per far assaporare il pesce azzurro. Scopri di più

6. Fiera di Notte con fuochi d'artificio

Venerdì sera fiera a Montoggio con espositori, prodotti locali, artigianato, abbigliamento, area giochi, musica e spettacolo pirotecnico. Non solo, perché ci saranno anche balli country e divertimento. Scopri di più

7. Palio degli Asini

Venerdì, sabato e domenica a Canepa di Sori arriva la tradizionale festa patronale di Sant'Eusebio con tre giorni di musica, stand gastronomici, celebrazioni religiose e, sabato, trentesimo palio degli asini. Scopri di più

8. Tigullio Expo

La manifestazione è arrivata alla 22esima edizione, da venerdì porterà a Rapallo le eccellenze dei settori di artigianato, enogastronomia, promozione turistica, arredo casa e giardino, con anche eventi culturali e musicali. Scopri di più

9. Festival country "R'Estate a Croce"

Sabato arriva il festival country di Crocefieschi con attività e offerte gastronomiche a tema: al parco di Braia musica, balli, asado, fagioli, birra e vino. Scopri di più

10. Borgo Food 2023

Venerdì Rapallo accoglie la 18esima tappa del tour nazionale Borgo Food 2023: un percorso del gusto e non solo dove verranno presentati piatti delle regioni d'Italia attraversate dalla Via Francigena e non solo. Scopri di più