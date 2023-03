Weekend a Genova e dintorni: La Storia in Piazza, Mercato Riviera delle Palme, Mhops, Cactus Market e altro

La primavera prosegue con un fine settimana intenso in grado di soddisfare la voglia di cultura, di shopping, di buon cibo e buona birra. Sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con fiere, concerti, teatro, sport e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. La Storia in Piazza

Torna nel fine settimana il grande appuntamento dedicato all'approfondimento storico a Palazzo Ducale. Decine di incontri gratuiti alla scoperta della “storia segreta”, tema di questa edizione. Scopri di più

2. Mercato Riviera delle Palme

Torna domenica a Cogoleto il grande mercato a cielo aperto con tante occasioni per lo shopping primaverile. Scopri di più

3. Mhops

Al Mercato Orientale Genova prima edizione per il festival dedicato alla birra, con tanti birrifici artigianali e ampia proposta gastronomica. Un must per gli appassionati del settore. Scopri di più

4. Domenica al Museo

Come ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei statali genovesi. Scopri di più

5. Cactus Market

Sabato e domenica torna ai Giardini Luzzati il mercato del fatto a mano, in una green edition dedicata alla sostenibilità. Scopri di più

6. “I due Foscari” al Carlo Felice

Da venerdì e per tutta la settimana va in scena l'intensa opera di Giuseppe Verdi ambientata nella Venezia cinquecentesca. Scopri di più

7. Chiese in Musica

Doppio appuntamento con la manifestazione che propone appassionanti concerti nelle più suggestive chiese genovesi: venerdì nella Basilica di Santa Maria delle Vigne e sabato nella Chiesa di Dan Donato. Scopri di più

8. Spettacoli e letture dedicati a Dante Alighieri

Il Dantedì è appena trascorso, ma gli amanti del Sommo Poeta possono ristorarsi ancora grazie al progetto che porta la Commedia nelle città italiane. Appuntamento venerdì a Busalla e domenica a San Colombano Certenoli. Scopri di più

9. Roberto Ciufoli al Sipario Strappato

L'attore, volto noto della Premiata Ditta, porta in scena il divertente recital “Tipi” sabato ad Arenzano. Scopri di più

10. Rea Palus Race

Ottava edizione per la corsa in programma sabato a Rapallo. Oltre alla categoria Elite e a quella Open non competitiva, quest'anno si aggiunge la Rea Palus Kids, evento ludico-motorio per bambini che si svolgerà domenica. Scopri di più