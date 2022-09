Weekend a Genova e dintorni: Genova Beer Festival, Book Pride, Festa della Pizza, Notte dei Ricercatori e altro

Con l'arrivo dell'autunno cambiano le attività, ma restano tantissimi gli appuntamenti in programma a Genova e provincia tra sagre, manifestazioni, concerti, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

1. Genova Beer Festival

Per tutto il weekend Villa Bombrini diventa punto di riferimento genovese per la birra, con 135 birre artigianali e 16 birrifici provenienti da tutta Italia. Scopri di più

2. Book Pride

Da venerdì a domenica torna a Palazzo Ducale la fiera nazionale dell'editoria indipendente. Scopri di più

3. Notte Europea dei Ricercatori

Venerdì ai Giardini Luzzati tantissimi eventi in programma tra scienza e cultura. Scopri di più

4. Giornata Nazionale dei Locali Storici d'Italia

Anche tanti locali genovesi sabato apriranno le porte ai visitatori per svelare aneddoti, ricette e frequentazioni illustri. Scopri di più

5. Festa della Pizza

Comincia venerdì la manifestazione dedicata alla pizza da Eataly Genova, con ospiti e degustazioni. Scopri di più

6. Ready to Share?

Sabato e domenica al Genova Tower Airport arriva il grande evento dedicato alla cultura della street dance. Scopri di più

7. Expo Valle Stura

Durerà due weekend la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Rossiglione, con treno storico, Sagra della Castagna, mercatini e mostra zootecnica. Scopri di più

8. Rapalloonia

Al via sabato la settimana di manifestazioni e incontri sui maestri del fumetto di Rapallo. Scopri di più

9. I Giochi di una Volta

Sabato a Sampierdarena i bambini avranno l'opportunità di divertirsi come facevano un tempo i loro genitori. Scopri di più

10. Concerto inaugurale al Carlo Felice

La stagione sinfonica si apre venerdì con il concerto diretto dal Maestro Riccardo Minasi. Scopri di più