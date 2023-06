Weekend a Genova e dintorni: Tezenis Summer Festival, Goa-Boa, sagre, Festival dello Spazio, fuochi d'artificio e altro

Luglio irrompe nell'estate genovese con divertimento, feste all'aperto e soprattutto tanta musica, con l'attesissimo Tezenis Summer Festival pronto a portare nel capoluogo ligure tutti i big della scena italiana. Dalle sagre ai festival, tra cibo, intrattenimento e cultura, sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in agenda, con manifestazioni, concerti, fiere, teatro, e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Tezenis Summer Festival e Genova Dance Parade

Nei giorni in cui Genova ha celebrato in grande stile l'arrivo di The Ocean Race, venerdì la città si anima con la tappa conclusiva della grande kermesse musicale firmata Radio 105. Grandissimi nomi per un evento gratuito in piazza della Vittoria. I grandi spettacoli musicali di Genova “a vele spiegate” terminano domenica con la super parata musicale per le vie del centro. Scopri di più

2. Goa-Boa: Nu Genea, Peter Hook e Coma Cose

Non si fermano qui i concerti dell'estate genovese: nel fine settimana prende infatti il via il mitico Goa-Boa Festival, con tanti nomi di primo piano sul palco dell'Arena del Mare al Porto Antico. Venerdì, sabato e domenica si esibiranno nell'ordine: Nu Genea, Peter Hook con Irvine Welsh e i Coma Cose. Scopri di più

3. Festa di San Pietro a Pra'

Si svolgerà da venerdì a domenica la tradizionale fiera nel ponente genovese con banchi di merci varie, musica e classico spettacolo serale di fuochi d'artificio. Scopri di più

4. Feste di Luglio a Rapallo

La città celebra le attese ricorrenze patronali di Nostra Signora di Montallegro con i tradizionali e suggestivi spettacoli pirotecnici a cura dei vari sestieri. Il culmine sabato, domenica e lunedì. Scopri di più

5. Soirée Rachmaninoff

L'omaggio al grande compositore russo inaugura la nuova edizione del Nervi Music Ballet Festival domenica ai Parchi di Nervi. Scopri di più

6. Festa dei Giovani in Valbisagno

Sabato sera a Struppa festa con birra, street food e dj set a cura di Francesco Fontes. Scopri di più

7. Sagra del Pesce Azzurro

Il Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna organizza la quinta edizione, con le acciughe assolute protagoniste. Appuntamento da venerdì a domenica. Scopri di più

8. Festival dello Spazio

Torna a Busalla, a partire da giovedì e per tutto il fine settimana, la manifestazione dedicata al cosmo e alle tematiche aerospaziali. Tanti incontri con numerosi e prestigiosi ospiti. Scopri di più

9. CogoComix

Manga, cosplay e fumetti sabato pomeriggio a Cogoleto, con caccia al tesoro, esibizioni e divertimento. Scopri di più

10. Sagra del Raviolo Casalingo

Edizione numero 22 per la manifestazione di Borgo Fornari, in programma da venerdì a domenica. Scopri di più