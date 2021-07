Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: Subsonica, Fiorella Mannoia, mercatini, compleanno Harry Potter e tanto altro

Tantissime cose da fare per il weekend a cavallo tra luglio e agosto: non mancheranno i concerti, gli spettacoli teatrali, le escursioni, ma anche i mercatini e gli eventi a tema.

E allora diamo uno sguardo ai 10 eventi da non perdersi nel fine settimana, tenendo conto che l'agenda completa si trova a questo link.

1. I Subsonica a Villa Serra

Venerdì sera arrivano in Liguria per il Goa-Boa Festival i Subsonica per un attesissimo concerto: appuntamento nel parco di Villa Serra di Comago. Scopri di più

2. Fiorella Mannoia al Porto Antico

Venerdì sera Fiorella Mannoia porterà all’Arena del Mare il suo “Padroni di niente tour”, nell'ambito della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo 2021. Scopri di più

3. Doc in concerto per la Gigi Ghirotti

Nell'ambito di "Ridere d'agosto ma anche prima" i Doc - Direzione Ostinata e Contraria si esibiscono al Porto Antico per raccogliere fondi per la Gigi Ghirotti. Scopri di più

4. "Vita nei boschi" in piazza San Matteo

Di e con Pino Petruzzelli, lo spettacolo ispirato al romanzo "Walden ovvero vita nei boschi di Henry Thoreau" venerdì sera porta alla luce problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi. Scopri di più

5. Mercatino da Forte dei Marmi a Bogliasco

Domenica per tutta la giornata, dal primo mattino fino a sera, in via dei Mille e piazza Caduti d’Italia, Bogliasco ospita il celebre mercatino di ispirazione toscana. Scopri di più

6. "Opera Pop" al Porto Antico

Sabato sera il Gimyf propone uno spettacolo a ingresso gratuito per chi non cononsce l'opera e per chi già la ama, tra musica, curiosità, aneddito e storia. Scopri di più

7. Trekking notturno nel Parco di Portofino

Sabato l'escursione inedita propone di conoscere - prima e dopo il tramonto - tre punti panoramici molto belli, con guide ambientali escursionistiche. Scopri di più

8. Compleanno di Harry Potter

Sabato festa di compleanno di Harry Potter nel Bosco della Giaia, tra caccia al tesoro, lezione con i professori di Hogwarts e magie nella foresta incantata. Scopri di più

9. Fish & Djs, musica e frittura di pesce in Darsena

Venerdì sera al Mercato dei Pescatori della Darsena di Genova (calata Simone Vignoso) va in scena il sesto appuntamento di “Fish&Djs” che vede protagonisti Tamanera e Møce. Scopri di più

10. Stefano Lasagna a Cogoleto

Venerdì il comico Stefano Lasagna porta sul palco del Molo Speca, a Cogoleto, il suo ultimo spettacolo per ridere tutti insieme a due passi dal mare. Scopri di più