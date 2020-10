Il meglio del weekend a Genova e dintorni: teatri, Grande Festa a Nervi, Mercato Europeo, street food e tanto altro

Cosa fare nel weekend a Genova e dintorni? Pubblichiamo la consueta top 10 degli eventi da non perdere, ricordando però che è necessario seguire attentamente le evoluzioni delle condizioni meteo e non mettersi a rischio. Con l'allerta arancione prevista per venerdì 2 ottobre, insomma, è meglio non uscire, per cui vedremo qui gli eventi previsti sabato e domenica, sperando che il maltempo conceda una tregua.

Inoltre è meglio accertarsi presso gli organizzatori degli eventi per un'ultima conferma, prima di mettersi in viaggio, poiché alcune manifestazioni potrebbero essere annullate causa maltempo.

Vediamo gli eventi più particolari in programma sabato e domenica, ricordando sempre e comunque di consultare l'evoluzione dell'allerta di venerdì prima di muoversi.

1. "Elena" di Euripide al teatro Ivo Chiesa

Elena di Euripide, con la regia e le scene di Davide Livermore, ha scosso e fatto discutere il pubblico, in un successo confermato anche dalla messa in onda televisiva nei canali Rai. Scopri di più

2. Omaggio a Janis Joplin

Alle 23,59 di sabato, al teatro Ivo Chiesa di Genova, omaggio notturno a Janis Joplin, per celebrare il 50esimo anno dalla sua scomparsa. Scopri di più

3. Mercato Europeo a Voltri

Artigianato, shopping e street food a Voltri fino a domenica con il Mercato Europeo, tra colori, suoni e odori di un mercato ricco di storia e cucine on the road. Scopri di più

4. Grande Festa a Nervi

Sabato via del Commercio si anima tra sbarazzo, caccia al tesoro, sfilate storiche, mercatino dell'usato, attività per bambini e tanto altro per far vivere il quartiere. Scopri di più

5. Eurobirdwatch 2020

Alla scoperta degli esemplari di volatili più belli e particolari della nostra regione con diverse iniziative domenica, nel Parco del Beigua e a Portofino.

6. Melandi: caccia al tesoro green

Sabato arriva una caccia al tesoro tra i caruggi aperta a tutti, per trovare il maggior numero di Green's Apple tra le botteghe del centro storico. Scopri di più

7. Festa dello Sport a Chiavari

Domenica giornata di performance sportive con 35 associazioni e centinaia di atleti che si esibiranno perle strade di Chiavari. Scopri di più

8. Si ride ad Arenzano con Max Pisu

Sabato sera al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano c'è Max Pisu in "Recital", in cui il comico affronta e smaschera con ironia la quotidianità. Scopri di più

9. Tour in e-bike sulle alture di Genova

Sabato si va alla scoperta dei borghi e dei sentieri sulle colline di Genova in bici elettrica, accompagnati da una guida apposita. Scopri di più