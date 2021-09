Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: Sangiovanni, focaccia al formaggio e frittelle, mercatini, escursioni e tanto altro

Concerti, cultura, sagre, escursioni gastronomiche, sport, e molto altro per il fine settimana dal 3 al 5 settembre 2021

Tante cose da fare per il primo weekend di settembre, sempre rimanendo all'aria aperta per godersi le ultime giornate estive: concerti, sagre, escursioni, sport, e molto altro. Andiamo allora a vedere la nostra consueta top 10, tenendo conto che l'agenda completa si può leggere qui.

1. Genova Jeans

Fino a lunedì la prima edizione della kermesse con mostre, musei, convegni, spettacoli, incontri e animazioni, inaugurando la Via del Jeans, e molto altro. Leggi di più

2. Concerto di Sangiovanni

Venerdì sera al Porto Antico arriva Sangiovanni, autore di uno dei tormentoni dell'estate "Malibu", arrivato secondo all'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Leggi di più

3. Apparat al Porto Antico

Sabato sera al Porto Antico concerto di Apparat, per il Balena Festival. Le sue canzoni sono comparse anche in "Breaking Bad", "Dark", "Maltese" e "Il giovane favoloso". Leggi di più

4. Gambe & Gotti

Domenica arriva la quarta edizione della camminata gastronomica in Valle Scrivia, con un pranzo a tappe passeggiando nei boschi, tra focaccia, spezzatino, canestrelli e vini. Leggi di più

5. Staffetta della Rinascita

Le Pro Loco di Genova organzizzano domenica una staffetta con 20 tappe in altrettante zone in cui saranno allestiti eventi di intrattenimento: mercatini, giochi per bimbi e musica. Leggi di più

6. Festa della Casaccia

Gastronomia, cultura e religione per la festa organizzata dalla Parrocchia di San Siro di Struppa da venerdì a domenica: in programma anche focaccia al formaggio, frittelle e altro. Leggi di più

7. Festa di Gesù Bambino di Praga

Mercatini e bancarelle per la festa che si svolge sabato e domenica ad Arenzano, e non solo: benedizione dei bambini e della cittadinanza dall'elicottero. Leggi di più

8. Focaccini...amo a Voltri

Focaccine, musica, cultura e sport da venerdì a domenica a Voltri, in piazza Gaggero, con l'evento della Pro Loco 2000. Tre giorni di eventi con incasso devoluto in beneficenza. Leggi di più

9. Sea2Sky a Moneglia

Domenica la sesta edizione della gara (singola o per squadre) diventa un vero e proprio triathlon, tra mountain bike, nuoto e corsa. Leggi di più

10. Tullio De Piscopo a Chiavari in Jazz

Terzo appuntamento della manifestazione sabato sera per un concerto con Tullio De Piscopo, leggenda vivente della batteria con prestigiose collaborazioni internazionali. Leggi di più