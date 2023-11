Weekend a Genova e dintorni: Fiera di San Carlo, Max Giusti, Domenica al Museo, Gene Gnocchi, festa campestre e altro

Dopo la festa di Ognissanti, proseguono gli eventi a Genova e dintorni, con concerti e spettacoli a teatro per chi preferisce ripararsi dalle temperature sempre più rigide ma anche le ultime attività all'aperto per godere dei colori della natura autunnale. Dalla gastronomia ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

1. Fiera di San Carlo a Voltri

Torna l'appuntamento con la festa patronale dedicata a San Carlo Borromeo, con bancarelle e castagnate. Si festeggia domenica e si replica sette giorni dopo per San Carlino. Scopri di più

2. Max Giusti al Politeama Genovese

Il popolare attore e comico riporta sulle scene il mitico Marchese del Grillo, reso immortale da Alberto Sordi con il film cult del 1981. Scopri di più

3. Domenica al Museo

Come ogni prima domenica del mese, aprono gratuitamente i musei statali liguri e genovesi. Scopri di più

4. Gene Gnocchi al Teatro Govi

Divertimento a non finire sabato sera con “Il Movimento del Nulla”, nuovo partito che porta in scena il suo spassoso programma politico. Scopri di più

5. “Mozart l'italiano” al Carlo Felice

Sabato il Maestro Diego Fasolis dirige l'Orchestra dell'Opera Carlo Felice Genova in un concerto dedicato al genio austriaco. Scopri di più

6. Festa campestre al Forte Puin

Nell'ambito del progetto di avlorizzazione dei forti genovesi, domenica è in programma una passeggiata con danze popolari e rievocazione storica. Scopri di più

7. “Le nostre anime di notte” al Teatro Duse

Lella Costa ed Elia Schilton in scena fino a domenica per il Festival dell’eccellenza al Femminile, con lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo dello statunitense Kent Haruf. Scopri di più

8. Trekking fungaiolo al Parco del Beigua

Escursione squisitamente autunnale in programma domenica, per provare a riconoscere e fotografare al meglio questi preziosi prodotti della natura. Scopri di più

9. Laura Formenti al Teatro Stradanuova

Sabato a Genova una delle più note stand-up comedian italiane porta in scena il nuovo spettacolo “Drama Queen”, un esilarante spaccato della vita ai tempi dei social. Scopri di più

10. Passeggiata letteraria a Quarto

Lunaria Teatro inaugura domenica una serie di tre appuntamenti dedicati alla scoperta di Quarto, con letture di brani di grandi autori. Scopri di più