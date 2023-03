Weekend a Genova e dintorni: Festa della donna, Banksy, fumetti, Domenica al museo, Veronica Pivetti e altro

Primo fine settimana di marzo e primavera dunque sempre più vicina. In attesa di temperature più miti, sono come sempre tantissimi gli eventi in agenda, con fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Molti gli appuntamenti focalizzati sull'imminente Giornata internazionale dei diritti della donna. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

1. “The World of Banksy”

L'opera di Bansky torna a Genova: inaugura venerdì alla stazione di Piazza Principe il particolare e immersivo percorso espositivo incentrato sul racconto più spontaneo e originale dell’artista di Bristol. Scopri di più

2. Primavere 2023

È cominciato ai Giardini Luzzati il ciclo di eventi che ci accompagnerà durante tutto il mese di marzo: musica, arti, spettacoli e incontri culturali tutti al femminile per estendere e allargare il senso della data dell’8 marzo. Scopri di più

3. B&B Day

In occasione della celebrazione annuale del bed and breakfast italiano, pernottamenti gratis in tante strutture aderenti, sia in Liguria che in tutta Italia. Scopri di più

4. Domenica al museo

Come ogni prima domenica del mese, torna l'iniziativa che consente l'ingresso gratuito nei musei statali genovesi. Scopri di più

5. Iniziative per la Giornata dei diritti della donna a Genova

Al via i numerosi appuntamenti organizzati dal Comune di Genova per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna. Il clou mercoledì 8 marzo, ma si proseguirà fino a domenica 26 marzo con tantissimi incontri, mostre e spettacoli. Scopri di più

6. “Fumetti in piazzetta” a Recco

Sabato dedicato interamente a collezionisti e amanti dei fumetti, con un fornito mercatino in cui non mancheranno poster, album e figurine. Scopri di più

7. Veronica Pivetti al Politeama Genovese

La poliedrica attrice porterà sul palco venerdì e sabato “Stanno sparando sulla nostra canzone”, una black story musical ambientata in America dei ruggenti anni Venti. Scopri di più

8. “Il bello delle donne liguri”

Torna a Santa Margherita da sabato a mercoledì la manifestazione che promuove la creatività femminile in tutte le sue forme. Scopri di più

9. Stefano Massini al Teatro Duse

L'apprezzato scrittore e drammaturgo in scena da venerdì a domenica con “Storie”, uno spettacolo che riflette sull'importanza del raccontare. Scopri di più

10. Pentolaccia in Val Graveglia

Per chi ancora non si rassegna al termine del periodo carnevalesco, una delle ultime possibilità di festeggiamenti domenica nel borgo di Conscenti. Scopri di più