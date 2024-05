Weekend a Genova e dintorni: Wine Festival, Fiera di San Salvatore, Sagra dell'Asado, Queen, Midori No Hi, Incanto Medievale e altro

Trascorse le Feste della Liberazione e del Lavoro, arriva anche il primo fine settimana di maggio, per traghettare la Liguria verso la bella stagione. Tante proposte enogastronomiche, dal vino all'asado, fiere e processioni nella speranza di un meteo clemente. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 (per l'occasione allargata) per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Genova Wine Festival

Torna a Palazzo Ducale la manifestazione dedicata al vino dei genovesi, organizzata dall'APS Papille Clandestine. Presenti 50 cantine provenienti da tutta Italia e 8 stand food. Scopri di più

2. Fiera di San Salvatore

Tradizionale appuntamento a Sampierdarena con la processione solenne per le vie del quartiere in occasione della festa del Santissimo Salvatore e circa 100 banchi di merci varie e dolciumi. Scopri di più

3. Sagra dell'Asado

Si festeggia in Val Fontanabuona con stand gastronomici e musica dal vivo, è anche possibile prenotare l'asporto. Scopri di più

4. “Queen at the Opera”

Arriva al Politeama Genovese il coinvolgente show rock-sinfonico che omaggia i più grandi successi della leggendaria band. Scopri di più

5. Festa di Nostra Signora della Rosa

A Santa Margherita Ligure si celebra la santa protettrice con processione solenne e benedizione dei fiori. Scopri di più

6. Incanto Medievale

Un tuffo nel passato ad Apparizione con mercatini, gastronomia, antiche tradizioni, giochi, arti e mestieri. Scopri di più

7. “Il viaggio di Victor”

Davide Livermore mette in scena l'opera di Bedos, ancora inedita in Italia, al Teatro Modena. Gli interpreti sono Linda Gennari e Antonio Zavatteri. Scopri di più

8. Midori No Hi

Un incontro al Parco di Villetta di Negro in occasione della festa giapponese dedicata alla natura, per imparare a rispettare e preservare gli spazi verdi delle nostre città. Scopri di più

9. “The Speech - Il discorso”

Alessandro Bianchi ai Teatri di Sant'Agostino con un divertente e surreale spettacolo. Scopri di più

10. Domenica al Museo

Come ogni prima domenica del mese, i musei e i luoghi della cultura statali aprono le porte gratuitamente ai visitatori. Scopri di più