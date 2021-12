Weekend, gli eventi a Genova e provincia: Winter Park con fuochi d'artificio, mercatini di Natale, Tullio e Solenghi al Politeama e altro

Si inizia a respirare l'aria di Natale per il primo weekend di dicembre, tra mercatini, luna park, fiere e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Ma non manca nemmeno la cultura, il teatro, la gastronomia e le escursioni.

Andiamo a vedere dieci eventi da non perdere sul territorio, tenendo conto che l'agenda completa si può visualizzare qui.

1. Mercatino di San Nicola

Torna da venerdì l'amatissimo mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra con tante bancarelle, eventi e uno spazio dedicato alla gastronomia. Scopri di più

2. Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show

Sabato sera al teatro Politeama Genovese arrivano Massimo Lopez e Tullio Solenghi con una carrellata di imitazioni, sketch, musica e improvvisazioni. Scopri di più

3. Inaugurazione Winter Park con fuochi d'artificio

Sabato inaugura il luna park di piazzale Kennedy con più di 130 attrazioni. Per il taglio del nastro, trampolieri, truccabimbi e spettacolo pirotecnico. Scopri di più

4. Natalidea al Porto Antico con le tradizionali casette in legno

Da venerdì in calata Falcone Borsellino tanti espositori tra artigianato, abbigliamento ed enogastronomia nelle caratteristiche casette in legno. Scopri di più

5. Lasagnata popolare ai Giardini Luzzati

Sabato lasagnata ai Giardini Luzzati in memoria di Domenico "Mimmo" De Simone, colonna portante della cooperativa Ce.Sto, mancato un anno fa. Scopri di più

6. Pista di pattinaggio sul ghiaccio al Porto Antico

Primo weekend con la pista di pattinaggio aperta al Porto Antico: come sempre tanto divertimento per tutti in piazza delle Feste, sul mare. Scopri di più

7. Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano

Casette in legno, igloo ed elfi per il villaggio di Babbo Natale a sfondo ecologista che apre sabato a Villa Bombrini. Scopri di più

8. Escursione nei luoghi 'del silenzio'

Domenica escursione alla scoperta dei 'paesi fantasma' della val Noci, con tappa per scoprire le rose da sciroppo della Valle Scrivia. Scopri di più

9. Carillon vivente per le strade di Genova

Venerdì a Voltri e sabato a Cornigliano per il carillon vivente: un musicista in abiti d'epoca suona un piano semovente sul quale danza una ballerina. Scopri di più

10. "Il nome potete metterlo voi" a teatro

Venerdì al teatro Garage e sabato al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano in scena uno spettacolo per riflettere sulla violenza sulle donne. Scopri di più