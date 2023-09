Weekend a Genova e dintorni: Genova Beer Festival, Fattorie Aperte, Festa dei Nonni, Expo, Agricasta e altro

Birra, castagne e atmosfere autunnali, ma non solo, nel fine settimana che ci traghetta verso il mese di ottobre. Dalla gastronomia ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

1. Genova Beer Festival

Torna uno dei più importanti eventi birrari genovesi, da venerdì a domenica a Villa Bombrini con 150 birre artigianali rigorosamente alla spina, 10 punti di street food, laboratori e degustazioni. Scopri di più

2. Un pomeriggio con i Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, grande evento domenica in piazza De Ferrari: giochi, laboratori e attività all'insegna del legame tra nonni e nipoti. Scopri di più

3. Expo Fontanabuona Tigullio

Appuntamento da venerdì a domenica a Calvari con l'evento fieristico che racconta il meglio del territorio: espositori, spettacoli, gastronomia, visite e campionato mondiale del canestrello. Scopri di più

4. Fiera di Cornigliano

Domenica per le vie del quartiere grande mercato e bancarelle con prodotti tipici, gastronomia, abbigliamento, artigianato e tanto altro. Scopri di più

5. Oktoberfest Cogoleto

Altro evento birrario, questa volta a ponente: prima edizione con specialità bavaresi, musica, giochi, mercatini e la vera birra di Monaco. Scopri di più

6. Agricasta

Ci spostiamo in Val d'Aveto, con il tradizionale itinerario gastronomico per le vie di Borzonasca con musica, mostre e mercatini. Protagonista la castagna, ma non solo. Scopri di più

7. Fattorie Aperte

Torna sabato e domenica l'appuntamento didattico con 28 aziende coinvolte da ponente a levante. Numerose le attività e i laboratori per bambini per raccontare i saperi della terra e del mare. Scopri di più

8. Notte Europea dei Ricercatori

Genova aderisce alla manifestazione che racconta ai visitatori il dietro le quinte dei musei, fatto di restauri, filoni di ricerca scientifica, progetti di valorizzazione e moderne tecnologie. Appuntamento venerdì sera in diversi luoghi della città. Scopri di più

9. ChiavarInCosplay

Da venerdì a domenica Chiavari è capitale del fumetto e del cosplay con tante iniziative dedicate agli appassionati. Giochi, contest, sfilate e numerosi ospiti: su tutti la mitica Cristina D'Avena. Scopri di più

10. Abracadabra Festival

Ottava edizione per il villaggio del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Bizzarro e dell’Insolito, che torna sabato e domenica a Villa Serra di Comago a Sant'Olcese con giochi, mostre, danze, divertimenti e incontri misteriosi. Scopri di più