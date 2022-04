Weekend del 1 Maggio a Genova e dintorni: vegan festival, "Grease", concerti, sagre e tanto altro

Tantissimi gli eventi del weekend del Primo Maggio a Genova e provincia: molte sagre e appuntamenti per trascorrere all'aperto il tempo libero, e poi cultura, concerti, festival, "basanate" e altro.

Andiamo per ordine, a scoprire i 10 appuntamenti più gettonati, tenendo conto che qui è disponibile l'elenco eventi completo del weekend, e che per gli amanti del cinema si può consultare anche la programmazione nelle sale genovesi. Continua, inoltre, la manifestazione Euroflora ai Parchi di Nervi.

1. "Grease" al Politeama

Il musical senza tempo torna a Genova da giovedì a sabato. La Compagnia della Rancia riporterà sul palco la storia di Danny e Sandy con le celebri canzoni che hanno reso famoso il film. Scopri di più

2. Vegenova

Sabato e domenica arriva il primo vegan festival in città: appuntamento ai Giardini Luzzati con street food, show cooking, workshop, musica, incontri, espositori, artigianato sostenibile e altro. Scopri di più

3. Festival del Compositore

Sabato torna il Festival del Compositore "La Classica" al teatro Carlo Felice, palcoscenico costante per esaltare la creatività e il patrimonio della tradizione italiana. Ingresso gratuito. Scopri di più

4. Street Gorillaz

Sabato serata dedicata all'hip hop ligure al Cane di Cornigliano. A esibirsi artisti come Sollow, Lyo, Effe El Nari, Nil, Braska e molti altri per far conoscere il loro lavoro al pubblico. Scopri di più

5. Festa di Primavera a Rivarolo

Street food, divertimento e musica al Dlf Genova di Rivarolo, sabato e domenica: ci saranno stand gastronomici, animazione bimbi, ballo liscio, tombolata, torneo di burraco e altro. Scopri di più

6. Hanami, un fiore per la pace

Domenica arriva il primo appuntamento di "Hanami: un fiore per la pace" con sfilate di kimono, degustazioni di sakè, video proiezioni, mostre fotografiche e percorsi didattici al Castello Coppedè. Scopri di più

7. Rock Legend in concerto

Sabato sera al Crazy Bull suonano i Rock Legend, band che rivisiterà i brani più rappresentativi dell'universo rock dagli anni '60 a oggi; in apertura gli Humperdoo Distopic. Scopri di più

8. Sestri come Montmartre

Venerdì e sabato Sestri Ponente si riempie di artisti e delle loro opere con "Sestri come Montrmartre", esibizione per le vie della delegazione proprio come nel quartiere parigino. Scopri di più

9. Festa Civ di Quinto al Mare

Street food e musica per la Festa del Civ di Quinto al Mare, da giovedì a domenica in piazzale Carristi d'Italia. Scopri di più

10. Basanata a San Desiderio

Sabato e domenica arriva la sagra delle fave, rigorosamente con salame e pecorino sardo (e non solo), a San Desiderio. Scopri di più