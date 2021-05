Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: Birre e Panetti al Porto Antico, mostra "Il Re Denaro", escursioni e tanto altro

Gastronomia, escursioni, teatri, mostre e tanto altro per passare l'ultimo weekend di maggio, anche se il caldo stenta ad arrivare. Andiamo a vedere insieme 10 eventi da non perdere per un fine settimana all'insegna della spensieratezza, dell'aria aperta e della cultura. L'agenda completa è disponibile a questo link.

1. Birre e Panetti al Porto Antico

Il primo appuntamento con questa nuova rassegna di Eataly Genova, all'aperto, è all'insegna dell'hot dog proposto in golose versioni arricchite da sapori locali e abbinato alle birre artigianali del territorio. Da giovedì a sabato. Scopri di più

2. Mostra "Il Re Denaro"

Primo weekend per la mostra di Palazzo della Meridiana e Musei di Strada Nuova in cui le monete raccontano Genova fra arte, lusso e parsimonia: cinque sezioni interattive per ripercorrere la storia della città attraverso le sue monete. Scopri di più

3. "Il giardino dei ciliegi" di Cechov al teatro Ivo Chiesa

Fino a domenica in scena il capolavoro di Cechov. Grazie a un cast di altissimo livello, il dramma svela nuove possibilità, altre chiavi di lettura, in cui i nodi centrali si dipanano in derive esistenziali. Scopri di più

4. "Mercanti di storie" a Certosa

La Certosa di ieri e di oggi, tra ponte Morandi, immigrazione, lavoro e trasformazioni del quartiere, a cura della Compagnia del Suq. Sabato al Mercato Comunale di Certosa e domenica al Chiostro della Chiesa di San Bartolomeo. Scopri di più

5. "Amore proibito": una visita guidata particolare al centro storico

Domenica pomeriggio visita guidata alla scoperta dei caruggi seguendo il fil rouge dell'antico mestiere: un viaggio nel centro storico dall'epoca romana alla legge Merlin degli anni Sessanta. Scopri di più

6. Flash mob per la Giornata Mondiale del Gioco

Venerdì pomeriggio presso il parco Villa Gruber si terrà un flash mob per la Giornata Mondiale del Gioco: bisognerà portare un nastro colorato per unirsi tutti insieme in un grande girotondo. Scopri di più

7. Eventi Spazio al centro civico Buranello

Venerdì sbarcano musica, teatro e mostre nello spazio del centro civico Buranello a Sampierdarena, con una giornata ricca di contenuti: cori, orchestre, complessi di voci, esposizioni voltini e tanto altro. Scopri di più

8. Caccia al tesoro con Emergency

Sabato il Gruppo Emergency Genova organizza una caccia al tesoro benefica sulle tracce del grande navigatore che porterà i partecipanti per le vie più conosciute della Superba. Scopri di più

9. "La Liguria dei poeti" al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato sera nel teatro arenzanese si partirà per un viaggio che si immerge nella poesia dei poeti liguri del ‘900 accompagnato dalle canzoni dei piu importanti cantautori della scuola genovese. Scopri di più

10. Settimana dei Cimiteri Storici Europei

Concerti dal vivo, visite guidate e itinerari tematici, esperienze sul campo e didattica per i giovani, ritratti e racconti d’arte online al Cimitero di Staglieno per la settimana che parte da venerdì. Scopri di più