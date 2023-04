Weekend lungo del 1° maggio a Genova e dintorni: Festa del Lavoro, Rolli Days, Festa di Santa Zita, Mineralshow e altro

Altro fine settimana lungo per i liguri e per tutti i turisti giunti in massa a Genova e dintorni in questi giorni. La Festa del Lavoro concede infatti qualche ora di riposo e svago in più, e non mancano le occasioni di divertimento a partire dall'edizione primaverile dei Rolli Days. Sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con manifestazioni, sagre, fiere, concerti, teatro, sport, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Rolli Days di Primavera

Da venerdì a lunedì gli antichi Palazzi dei Rolli tornano a riaprire le loro porte ai visitatori, nell'edizione primaverile dedicata al mare. Scopri di più

2. Festa del Lavoro

Lunedì si festeggia il Primo Maggio, e a Genova l'appuntamento è ai Giardini Luzzati con riflessioni, musica e intrattenimento. Scopri di più

3. Festa di Santa Zita

Torna a Genova una delle feste più amate dai cittadini: si comincia già da giovedì con celebrazioni religiose e stand gastronomici, ma il clou è rappresentato dalla grande fiera-mercato di domenica con la tradizionale processione. Scopri di più

4. “La Vie en Rose” a Sestri Ponente

Il quartiere genovese si colora di rosa per un venerdì e un sabato all'insegna di musica, shopping, arte, mostre e spettacoli declinati al femminile. Scopri di più

5. Mineralshow

Sabato e domenica arriva al Porto Antico l'esposizione di minerali, fossili, pietre dure e gemme. Scopri di più

6. “Letizia Battaglia sono io”

Inaugura sabato a Palazzo Ducale la mostra dedicata alla grande fotografa siciliana scomparsa nel 2022. Scopri di più

7. Denim Day

Sabato in piazza Sarzano a Genova flash mob per la sensibilizzazione contro la vittimizzazione secondaria e la violenza di genere.

8. “Tutto Shakespeare in 90 minuti”

Va in scena sabato al Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano lo show che ha divertito decine di migliaia di spettatori di tutto il mondo: condensare l’opera completa di Shakespeare (37 opere) in 90 minuti. Scopri di più

9. Concerto-Aperitivo al Teatro Sociale di Camogli

Si chiude domenica il ciclo, con la presenza dell'Associazione Le Donne del Vino e il concerto del Duo Max Planck. Scopri di più

10. Checkita Rock Club

Domenica al MaddAlive musica dal vivo, dj set in vinile, live painting e mostre, food e drink. Scopri di più