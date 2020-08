Il meglio del weekend a Genova e dintorni: sagre, fiere, aperitivi, teatri e concerti

Un fine settimana di cultura, tra concerti e teatri, ma anche di intrattenimento, con sagre, comicità e concerti, per salutare definitivamente agosto.

Andiamo a vedere insieme 10 eventi da non perdere nel weekend da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2020, tenendo conto che a questo link si trova l'agenda intera del fine settimana.

Attenzione al maltempo, però, con l'allerta gialla e arancione: per questo, prima di muoversi, è consigliato contattare l'organizzazione dei singoli eventi per un'ultima conferma, e seguire attentamente l'evolversi delle condizioni meteo per non correre rischi.

1. Il Suq torna a Genova

Nuova veste ma stesse emozioni per il Suq che torna al Porto Antico di Genova e anche con una programmazione online, da venerdì 28 agosto. Scopri di più

2. Il T.I.R. alla Fascia di Rispetto di Pra'

Il teatro itinerante fa tappa a Pra' con attrici del calibro di Laura Marinoni, Lella Costa e Valentina Lodovini, fino a domenica. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più

3. Raviolata e asado a Murta

Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Guardia, sabato e domenica a Murta si cena con menu fisso a base di ravioli e asado. Scopri di più

4. Festa di Fine Agosto nel centro storico

Aperitivo, cocktail, musica e improvvisazione artistica nel centro storico di Genova, domenica, in collaborazione con diversi locali, per salutare l'estate. Scopri di più

5. Fiera di fine estate e Festa degli aquiloni

A Casella doppio appuntamento sabato e domenica con la Fiera di fine estate e le sue bancarelle, e con la Festa degli aquiloni con vari club di aquilonisti. Scopri di più

6. "Scodinzolando" a Rapallo

Venerdì sera si parte per una passeggiata "a sei zampe", tra cani e padroni, a Rapallo; il ricavato andrà agli ospiti senza famiglia del Rifugio. Scopri di più

7. Festa del Sacro Cuore di Maria a Lovari

Pic nic con tavoli e sedie nei prati e nel borgo, e rassegna di prodotti tipici a Lovari, domenica, per la Festa del Sacro Cuore di Maria. Scopri di più

8. Enrique Balbontin a Multedo

Show del famoso comico genovese al West Beach di Genova, venerdì sera. Oltre a seguire lo spettacolo, c'è la possibilità di fermarsi a cena. Scopri di più

9. Concerto all'alba ad Arenzano

Sabato mattina all'alba concerto in piazza Calasetta con la Filarmonica di Arenzano e la partecipazione straordinaria di Luigi Maio il "Musicattore". Scopri di più

10. Trillando in "Campo" con le Note di Genova

Domenica pomeriggio di "occupazione musicale" in piazza del Campo, nel centro storico, con il gruppo musicale "Le Note di Genova". Scopri di più