Weekend a Genova e dintorni: Antiqua, Giorno della Memoria, Tribal Power, Corrado Tedeschi, Yoga e altro

Ultimo fine settimana di gennaio con appuntamenti importanti come quello riguardante il Giorno della Memoria. Al Porto Antico di Genova torna inoltre Antiqua, l'apprezzata esposizione di arte antica punto di riferimento per gli appassionati del genere. Come sempre tantissimi gli eventi in agenda, con fiere, concerti, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Giorno della Memoria

Tantissime iniziative in questi giorni a Genova e nei dintorni, venerdì la cerimonia ufficiale a Palazzo Ducale. Il calendario prosegue per giorni con mostre, conferenze, concerti e incontri. Scopri di più

2. Antiqua

Torna a partire da sabato la mostra mercato di arte antica ai Magazzini del Cotone. Trentacinque espositori da tutta Italia con arredi, sculture, dipinti, tappeti, stampe e tanto altro. Scopri di più

3. Tour dei Forti genovesi

In programma domenica una classica camminata dal centro città fino ai caratteristici Forti, con ristoro finale. Scopri di più

4. Tribal Power

Sabato e domenica Genova ospita il festival dedicato a danza mediorientale, tribal belly dance e tribal fusion. Tanti appuntamenti con maestri internazionali, il clou sabato sera con lo sho al Teatro Govi. Scopri di più

5. Cimento Invernale

I più coraggiosi possono segnare sul calendario la data di domenica, con il 49° cimento di Voltri non competitivo e corredato di bevande calde e focaccia. Scopri di più

6. “Antichi maestri” al Teatro Duse

Sandro Lombardi in scena per tutto il weekend in una una raffinata tragicommedia sul senso dell’arte, tratta da Thomas Bernhard. Scopri di più

7. “Yossl Rakover si rivolge a Dio”

Venerdì l'ultimo appuntamento con “Obiettivo creatività” a Chiavari, dedicato al Giorno della Memoria: Pietro Montandon legge un intenso testo dell'ebreo lituano Zvi Kolitz. Scopri di più

8. “Gian Maria Volonté: un attore contro”

Visitabile fino all'8 febbraio al Centro Civico Buranello l'esposizione dedicata al grande attore, a 90 anni dalla nascita. Scopri di più

9. Yoga Porte Aperte

Ultimi giorni per la manifestazione gratuita a Genova e in tutta Italia con incontri, conferenze, video e lezioni aperte. Scopri di più

10. “Partenza in salita” al Teatro Govi

Corrado Tedeschi e la figlia Camilla in scena venerdì con una divertente commedia che, attraverso le famigerate lezioni di guida, metterà a nudo due diverse generazioni. Scopri di più