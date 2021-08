Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: Suq, Nastro Rosa Tour, sagre, mercatini, escursioni e tanto altro

10 proposte da non perdere per un fine settimana di divertimento, da venerdì 27 a domenica 29 agosto 2021

Tanto da fare anche in quest'ultimo weekend di agosto, tra sport, teatri all'aperto, sagre, escursioni e mercatini, insomma ce n'è per tutti i gusti a Genova e dintorni.

E dunque andiamo a vedere 10 proposte da non perdere per un fine settimana di divertimento. Per l'agenda completa è possibile cliccare qui.

1. Torna il Suq al Porto Antico

Da venerdì e fino al 5 settembre in piazza delle Feste torna la festa che incentiva il dialogo tra culture e la promozione della diversità, tra spettacoli, artigianato, gastronomia, incontri e tanto altro. Scopri di più

2. Tappa inaugurale del Nastro Rosa Tour

Fino a sabato al Porto Antico un grande villaggio aperto agli atleti ma anche al pubblico, per conoscere di più su questa competizione, ospitata a Genova per la tappa inaugurale, e per avvicinarsi al mondo della vela. Scopri di più

3. Corto Maltese al Porto Antico

Fino a lunedì all'Isola delle Chiatte c'è "Corto Maltese – La ballata del mare salato", di e con Igor Chierici e Luca Cicolella, versione drammaturgica del noto racconto, divenuto graphic novel, firmato dal genio dell’illustrazione Hugo Pratt. Scopri di più

4. "La notte dei Giganti"

Venerdì e sabato all'osservatorio del Righi speciale pacchetto di attività per scoprire Giove e Saturno, in occasione della manifestazione nazionale "Le notti dei giganti" promossa dall'Unione Astrofili Italiani. Scopri di più

5. Hockey sotto la Lanterna

Sabato e domenica torna al campo Lagaccio la no-stop di hockey giovanile, torneo internazionale promozionale di hockey su prato rivolto ai ragazzi. con anche lo spazio per il parahockey. Scopri di più

6. Cena dantesca

Com'era il cibo ai tempi di Dante? Sabato sera a Busalla si terrà la "cena dantesca", un modo per riscoprire la vita, le opere, i tempi e i piatti preferiti del Sommo Poeta, dall'antipasto al dolce, con tanto di Ippocrasso. Scopri di più

7. Escursioni notturne nel Parco del Beigua

Venerdì e sabato appuntamenti notturni per grandi e piccini nel Parco del Beigua: si saluteranno i primi uccelli migratori, si osserveranno i pipistrelli, e si trascorrerà una notte nella foresta. Scopri di più

8. Raviolata e asado a Murta

Sabato sera la Società Operaia Cattolica San Martino di Murta, dalle 20, organizza una raviolata con asado: nel menu, ravioli, asado, contorno e dolce. Scopri di più

9. Mercatino di artigianato a Nervi

Sabato, per tutto il giorno, arriva il mercatino "Artigianato di qualità" presso il porticciolo di Nervi: oggettistica, accessori, abbigliamento e tanto altro per gli amanti dello shopping. Scopri di più

10. Festa del Sacro Cuore di Maria a Lovari

Domenica a Lovari si terrà la festa con l'inaugurazione della campana restaurata, commemorazione dei caduti delle guerre, e pranzo con funghi, asado, dolci vari e tanto altro. Scopri di più