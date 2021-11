Weekend, gli eventi a Genova e provincia: mercatini di Natale, "A partia du cheu", Antonio Ornano al Politeama, sculture di cioccolato e altro

Si inizia già a respirare l'aria delle feste nell'ultimo weekend di novembre: in queste giornate particolarmente fredde - in cui sui nostri monti e nell'entroterra vediamo già la prima neve - compaiono i primi mercatini di Natale, ma non solo. C'è anche spazio per la cultura, il teatro, la gastronomia, le escursioni, e molto altro.

Andiamo a vedere insieme dunque gli eventi più gettonati del fine settimana, tenendo conto che l'agenda completa si può consultare qui.

1. A partia do cheu

Sabato arriva un grande e goliardico evento calcistico a scopo benefico, i cui proventi andranno all'associazione Gigi Ghirotti. In campo comici, musicisti, attori, 'cantunè' e Aston Birra. Scopri di più

2. Mercatini di Natale

Arriva il primo weekend di mercatini di Natale per riscoprire il mondo dell'artigianato in vista delle feste: venerdì appuntamento a Sampierdarena, sabato e domenica a Casella, e domenica a San Quirico (con anche le frittelle).

Consulta qui tutti gli eventi relativi al Natale

3. Antonio Ornano al Politeama

Venerdì e sabato sera al Politeama Genovese arriva il comico Antonio Ornano con il suo show "Niente da perdere", nuovo percorso tutto da ridere alla scoperta delle fragilità umane. Scopri di più

Teatro: tutti gli spettacoli in programma

4. Cioklart Mare

Sabato e domenica all'Acquario verrà assemblata una statua di Pinocchio e la balena utilizzando 230 kg di cioccolato; non mancheranno all'esterno manifestazioni per bambini ed esibizioni. Scopri di più

5. Gli Oblivion al teatro Ivo Chiesa

Da giovedì a domenica arriva "Oblivion Rhapsody", con gli Oblivion che saliranno sul palco per distruggere e reinventare le loro hit, dissacrando i più grandi successi a colpi di risate. Scopri di più

6. Una domenica da cani... aspettando il Natale a Mele

Domenica a Mele giornata dedicata a cani e bambini: dalla slitta di Babbo Natale all'agility dog, dalla pet therapy al mercatino di Natale passando per benedizione degli animali e sfilata canina. Scopri di più

Tutti i mercatini in programma

7. Escursione nei luoghi del silenzio

Sabato escursione alla ricerca dei 'villaggi fantasma' che costituiscono uno spaccato di storia della Liguria, con finale alla scoperta delle rose della Valle Scrivia utilizzate per lo sciroppo. Scopri di più

Tutte le escursioni in programma

8. Hiking for future

Ultimo weekend per le gite gratuite nel verde di Genova per vedere da vicino il cambiamento climatico e per capire gli effetti di un fenomeno globale a livello locale. Scopri di più

9. StraWoman, la corsa dedicata alle donne

Da giovedì a domenica è possibile partecipare a questa corsa con la t-shirt ufficiale dell'evento, scegliendo partenza, percorso e distanza in maniera autonoma, caricando poi il percorso sul web. Scopri di più

10. Silenzio Poetry Slam

A Sestri Levante sabato approda il Silenzio Poetry Slam, gara tra poeti che si sfidano sul palco dandosi battaglia con le parole in tre minuti di tempo: chi vince lo decide il pubblico. Scopri di più