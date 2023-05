Weekend a Genova e dintorni: Festa della Focaccia di Recco, Birralonga, Design Week, Lastrico, Napoli Fest, Cristina D'Avena e altro

L'ultimo fine settimana di maggio saluta alcuni eventi attesissimi come la Festa della Focaccia di Recco e la Birralonga, anche se nell'incertezza di un clima che pare ancora decisamente lontano dall'estate. Sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in agenda, con manifestazioni, sagre, fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Vista l'eventualità di maltempo, si consiglia in ogni caso di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Festa della Focaccia di Recco

Uno dei prodotti gastronomici più amati verrà celebrato sabato e domenica con la tradizionale festa nata nel 1955. Decine di migliaia di porzioni saranno distribuite gratuitamente, mercatini, musica e tante altre iniziative tutte da vivere. Scopri di più

2. Birralonga

Dieci tappe per dieci locali birrari nel centro storico genovese, con ottimo street food d'accompagnamento. Appuntamento domenica, diverse le fasce orarie tra le quali scegliere. Scopri di più

3. Genova BeDesign Week

Ha preso il via mercoledì la manifestazione ricca di eventi, incontri e iniziative dedicati all'arte, al design e alla creatività. Si prosegue nel centro storico genovese fino a domenica. Scopri di più

4. Sagra del Raviolo a San Siro di Struppa

Sabato in Valbisagno la 26^ edizione con goloso menù e intrattenimento musicale. Scopri di più

5. Maurizio Lastrico a Camogli

Sabato e domenica doppio appuntamento al Teatro Sociale con l'amatissimo comico genovese. Scopri di più

6. Napoli Fest

In programma sabato la seconda edizione per la festa partenopea a Genova Staglieno con street food tipico, musica, teatro e divertimento. Scopri di più

7. Mangialunga di Fontanegli

5 km di percorso enogastronomico lungo i suggestivi rioni rurali della delegazione genovese. Appuntamento domenica con otto tappe di prelibatezze liguri. Scopri di più

8. Cristina D'Avena

Dopo il successo di capodanno, la cantante torna a Genova, domenica al Mercato di Corso Sardegna. Scopri di più

9. Abracadabra Festival

Torna sabato e domenica nel Parco di Villa Serra di Comago il villaggio del fantasy, del magico e dell'insolito. Scopri di più

10. Andrea Di Marco Show

Da Barisone 1945 a Sestri Ponente riecco i “Venerdì del Cabaret”: tante risate con l'ex Cavalli Marci. Scopri di più