Weekend a Genova e dintorni: Fiera di San Sebastiano, Antiqua, Giorno della Memoria, Coppa Davis, Cimento e altro

L'ultimo fine settimana di gennaio celebra il Giorno della Memoria, con tante iniziative in tutta la Liguria. Spiccano inoltre alcuni appuntamenti fieristici di primo piano: a Genova ecco “Antiqua”, evento da non perdere per tutti gli amanti dell'antiquariato, mentre nel Tigullio si attende la tradizionale Fiera di San Sebastiano. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

1. Fiera di San Sebastiano

Torna l'atteso appuntamento nel Tigullio: numerosi banchi animeranno le vie di Rapallo con specialità gastronomiche, oggettistica, abbigliamento, artigianato e tanto altro. Scopri di più

2. Antiqua

Nuova edizione al Porto Antico di Genova per la rassegna annuale di alto antiquariato, con arredi, sculture, ceramiche e tanti altri oggetti da collezione dal Seicento al Novecento. Scopri di più

3. Giorno della Memoria

Sabato 27 gennaio si ricorda come ogni anno il dramma dell'Olocausto. Molte le iniziative in tutte le città liguri, tra incontri, proiezioni di film, mostre e momenti di riflessione. Scopri di più

4. Cimento Invernale di Voltri

Grande festa per lo storico bagno in mare, giunto alla cinquantesima edizione. Al termine focaccia e bevande calde per tutti. Scopri di più

5. Nozze da sogno

A Palazzo Ducale arriva la versione in anteprima della fiera dedicata ai futuri sposi. Tanti professionisti del settore per organizzare al meglio il giorno più bello. Scopri di più

6. “Matilda il Musical”

Sul palco del Politeama Genovese il pluripremiato spettacolo tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl. Divertimento per tutta la famiglia. Scopri di più

7. La Coppa Davis a Genova

La celebre “Insalatiera” conquistata dagli Azzurri sarà esposta al pubblico a Palazzo Tursi. Nel weekend eventi e incontri con grandi del tennis italiano. Scopri di più

8. Tribal Power

Fine settimana all'insegna della danza mediorientale, con maestri di fama internazionale che propongono workshop e un grande show al Teatro Govi. Scopri di più

9. Gli Statuto in concerto

La storica band compie 40 anni di carriera e festeggia con un live ai Giardini Luzzati. Scopri di più

10. “Il duce delinquente”

Aldo Cazzullo e Moni Ovadia al Teatro Modena per raccontare il ventennio fascista. Scopri di più