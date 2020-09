Il weekend a Genova e dintorni: Fiera a Chiavari, Festa del Cane, escursioni, festival, ravioli e focaccette e tanto altro

Che cosa propone l'ultimo weekend di settembre? Fiere, escursioni, visite guidate, musica, e tante altre occasioni per divertirsi.

Andiamo a vedere insieme allora 10 eventi da non perdere nel fine settimana (qui l'agenda completa).

1. Giornate Europee del Patrimonio

Sabato e domenica si celebrano in Italia le Giornate Europee del Patrimonio e sono tante le iniziative organizzate per scoprire le bellezze della nostra regione, come quelle al Castello della Pietra e ad Arenzano.

2. Fiera a Chiavari

Il recupero della Fiera di Luglio, sospesa quest'estate, si terrà domenica 27 settembre: artigianato, abbigliamento, gastronomia e tanto altro. Scopri di più

3. Festa del Cane

Domenica al Parco dell'Acquasola giornata dedicata agli amici a 4 zampe e ai loro padroni con sfilata, giochi, consulenze, gadget e tanto altro. Scopri di più

4. Good Night Superba

Sabato escursione che porterà sulle alture della Val Bisagno per ammirare il panorama al tramonto, tra forti, sentieri e cena al sacco. Scopri di più

5. "Puliamo il mondo" a Genova

Venerdì l'evento di Legambiente si terrà all'ex caserma Gavoglio: i volontari puliranno insieme il cortile e le zone vicine del quartiere. Scopri di più

6. Le Vie dei Canti Festival

Concerti di campane, incontri, concerti, focaccette farcite, ravioli, e molto alto per questo festival arrivato alla quinta edizione, in programma domenica. Scopri di più

7. Code War Project

Da venerdì a domenica il festival all'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto con musicisti, dj, esposizioni collettive e performance artistiche. Scopri di più

8. Visita guidata alla Genova di "fin siècle"

Domenica pomeriggio tour nel cuore del capoluogo ligure con passeggiata tra le strade e gli edifici storici di Genova, un percorso attraverso la città di fin siècle. Scopri di più

9. Preboggion ed erbe spontanee

Domenica si va alla scoperta delle erbe spontanee del promontorio del Parco di Portofino, con lezione, raccolta, e ricette da cucinare e assaporare. Scopri di più

10. Fat&Football Open Day Genova

Domenica al campo sportivo Sciorba l'open day per scoprire il primo campionato a 5 in Italia per giocatori sovrappeso, la squadra genovese, i coach e i nutrizionisti. Scopri di più