Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Baccalà, mercatini di Natale, Giornata contro la violenza sulle donne e altro

Siamo vicini a dicembre, e già i primi mercatini natalizi fanno timidamente capolino nelle piazze delle nostre città. L'ultimo fine settimana di novembre prosegue nel frattempo con moltissimi appuntamenti a Genova e provincia tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

1. Festa d'Inverno e Sagra del Baccalà

L'Associazione GAU di Struppa organizza sabato una serata di buon cibo e divertimento con il comico Alessandro Bianchi. Scopri di più

2. Christmas Bazaar

Domenica ai Magazzini del Cotone arriva il mercatino di Natale organizzato da The American International's Women's Club of Genoa Onlus. Scopri di più

3. Giornata contro la violenza sulle donne

Tante iniziative in tutte le città italiane e liguri per dire ancora una volta "no" alla violenza sulle donne. Molti gli appuntamenti in programma a Genova. Scopri di più

4. Genova Hogwarts Express

Sabato e domenica viaggio verso Hogwarts sulla rotta storica Genova-Casella, con aneddoti e indovinelli per gli amanti del maghetto più famoso del mondo. Scopri di più

5. Mostra “I presepi dei Cappuccini”

Inaugurata al Museo dei Cappuccini di Genova la tradizionale mostra natalizia dedicata agli antichi presepi liguri. Scopri di più

6. Attività per bambini nella natura

Sabato nel parco di Villa Borzino a Busalla pomeriggio dedicato ai bambini con orientamento, laboratori e caccia al tesoro nella natura. Scopri di più

7. “Mamma Mia!” al Politeama Genovese

Sul palco fino a domenica il musical dei record con gli storici brani degli Abba. Scopri di più

8. Mercatino di Natale a San Quirico

Appuntamento domenica con oggettistica, artigianato e gustose frittelle tirolesi. Scopri di più

9. Wedding day al Castello Coppedè

Evento gratuito in programma domenica, con selezione di proposte di alta qualità e servizi raffinati dedicati ai futuri sposi. Scopri di più

10. Jazz'n'breakfast

Colazione e concerto domenica mattina al Teatro Modena. Sul palco “Trio in opera”, tra repertorio classico, swing e improvvisazione. Scopri di più