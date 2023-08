Weekend a Genova e dintorni: feste di fine estate, fuochi d'artificio, sagre, festival, jazz e tanto altro

Ultimo fine settimana di agosto, in attesa che passi il grande caldo restano moltissimi gli eventi in programma da ponente a levante. Dalle sagre ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, concerti, fiere, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

1. Festa di fine estate ad Arenzano

Sabato, per le vie del centro storico e sul lungomare, negozi aperti e intrattenimento con spettacolo pirotecnico finale. Scopri di più

2. Arrivederci Gentilforesto

Anche a Camogli si saluta la fine dell'estate: appuntamento domenica con le esibizioni degli artisti di strada dal lungomare fino in calata porto. Scopri di più

3. Festival della Politica

Sesta edizione a Santa Margherita in programma sabato e domenica con dibattiti d'attualità e ospiti d'eccezione. Scopri di più

4. Festa di Cristo Re a Cassanesi

Da venerdì a domenica specialità gastronomiche a volontà e serate danzanti nella frazione di Tribogna. Scopri di più

5. Giovi in Festa

Celebrazioni dedicate alla Madonna della Salute da giovedì a domenica nella frazione di Mignanego, con sagre, musica e mercatino. Scopri di più

6. “Uno, nessuno, centomila” con Enrico Loverso

Sabato si chiude il Dionisio Festival a Chiavari: l'attore porta in scena uno dei capolavori di Luigi Pirandello. Scopri di più

7. Ombre di Jazz

Da giovedì a domenica quattro giorni di musica, laboratori, aperitivi ed eventi tra le vie di Bogliasco. Scopri di più

8. Festa di Sant'Ermete a Sciarborasca

Focaccette, ravioli, musica e fuochi d'artificio da venerdì a lunedì per la festa patronale della frazione di Cogoleto. Scopri di più

9. Hello Frank

Come ogni anno Lumarzo celebra Frank Sinatra e Natalina “Dolly” Garaventa, nativa della frazione di Rossi. Primo tributo giovedì, si prosegue sabato con un concerto-racconto sul tema dei migranti liguri. Scopri di più

10. European Bat Night

Sabato sera nel Parco dell'Aveto escursione con cena al Rifugio Devoto in occasione della Notte Europea dei Pipistrelli. Scopri di più