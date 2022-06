Weekend a Genova e dintorni: Madame e Rkomi in concerto, sagre, feste di San Giovanni, Nervi Music Ballet e altro

Primo weekend estivo ricco di appuntamenti tra concerti, celebrazioni di San Giovanni, cultura, musica, rassegne e le immancabili serate gastronomiche che caratterizzano la bella stagione. Ecco dieci eventi che animeranno il fine settimana.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui.

1. Madame in concerto

Domenica la cantante si esibirà agli Erzelli nell'ambito del Goa Boa Festival. Scopri di più

2. Nervi Music Ballet Festival

Domenica al via la rassegna di danza, teatro e musica con “Stars of today meet the stars of tomorrow”, il gala dello Youth America Grand Prix. Scopri di più

3. Rkomi in concerto con Ariete e Alfa

Il cantante salirà sul palco sabato agli Erzelli al Goa Boa Festival. Scopri di più

4. Ti Assicuriamolatuapassione Run

Sabato e domenica l'evento dell'estate dedicato alle Harley-Davidson. Scopri di più

5. Il Battista e Genova, la visita guidata

Venerdì alla scoperta del patrono della Superba. Scopri di più

6. Festa di San Giovanni a Vernazzola

Sabato con stand gastronomici, ballo e spettacolo pirotecnico. Scopri di più

7. Crevari Invade

Venerdì, sabato e domenica all'insegna di focaccette, solidarietà e musica. Scopri di più

8. Al Castello del Re a Campo Ligure

Sabato la manifestazione medievale alla prima edizione. Scopri di più

9. A tutta birra

Venerdì e sabato in Valbisagno tra birra, musica e risate con il comico Andrea Di Marco. Scopri di più

10. Festa di San Pietro sul monte Antola

Sabato e domenica appuntamento sulla montagna dei genovesi. Scopri di più