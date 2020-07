Weekend a Genova e dintorni: Giovanni Allevi, Antonio Ornano, sagre, escursioni notturne e tanto altro

Tante cose da fare in questo ultimo weekend di luglio per chi vive a Genova e in provincia, tra concerti, sagre, escursioni e altri eventi che animano il territorio.

Insomma ce n'è per tutti i gusti, e allora andiamo a vedere 10 eventi da non perdere, tenendo conto che qui si può consultare l'agenda completa del weekend.

1. Giovanni Allevi in concerto a Nervi

Il grande pianista, compositore e direttore d'orchestra, considerato da molti critici "enfant terrible" della musica classica contemporanea, porta il suo tour "Piano Solo" ai Parchi di Nervi venerdì sera. Scopri di più

2. Antonio Ornano live

Il comico di Zelig e Quelli che il calcio si esibisce venerdì sera a Sant'Olcese in una serata per tornare a stare insieme, a ridere e divertirsi, nella particolare cornice di piazza Marconi a Piccarello. Scopri di più

3. Gezmataz Festival

Per gli amanti del jazz, la rassegna al Porto Antico ospita venerdì Ralph Tower, sabato la formazione Unknown di Gianluca Petrella, Marco Tindiglia, Furio Di Castri e Michele Rabbua, e domenica Rita Marcotulli. Scopri di più

4. Barchette e giochi d'acqua a Villa Durazzo Pallavicini

Sabato tornano le barchette per i giri sul Lago Grande di Villa Durazzo Pallavicini, a Pegli. Come a metà '800, anche oggi i turisti potranno solcare le acque passando vicino al Tempio di Diana e sotto il ponte cinese. Scopri di più

5. Alle Ortiche Festival

Parte venerdì il festival alle serre di San Nicola - dietro all'Albergo dei Poveri - tra rassegna cinematografica, eventi provenienti dal mondo dell'editoria e osservazione della luna piena. Scopri di più

6. Sagra dell'asado e della frittura di pesce

Da venerdì a domenica, in occasione della festa patronale di Sant'Anna a Rapallo, torna la tradizionale sagra con stand gastronomici e musica dopo cena. L'utile sarà devoluto alle famiglie in difficoltà a causa del Covid. Scopri di più

7. Festa patronale di Campo Ligure

Musica dal vivo dopo cena, bancarelle, gofri e frittelle d'asporto per la versione "light" della Festa patronale di Campo Ligure organizzata dalla Pro Loco del paese, per passare qualche momento in allegria. Scopri di più

8. RecitalCanTango

Domenica sera per la rassegna del Festival Internazionale di Nervi, ai Parchi di Nervi andrà in scena "RecitalCanTango" con Fabio Armiliato - famoso tenore nato a Genova - e, al pianoforte, Fabrizio Mocata. Scopri di più

9. Escursione notturna con bagno ai laghetti

Venerdì sera escursione notturna con bagno ai laghetti di Ponte Negrone, sopra Arenzano, per godere in tutta tranquillità del panorama delle montagne del Parco del Beigua, sotto le stelle. Scopri di più

10. Passeggiata a Torriglia

Domenica escursione per le vie dell'antico borgo per scoprire che la "Svizzera" dei genovesi non offre solo aria salubre e i rinomati canestrelletti ma anche aneddoti, leggende e curuosità. Scopri di più