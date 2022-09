Weekend a Genova e dintorni: Salone Nautico, raduno 500, Napoli Fest, Trenino del Gusto, sagre e altro

L'estate è ormai alle spalle, ma il primo weekend autunnale propone innumerevoli attività per non lasciarsi sopraffare dalla malinconia. Restano tantissimi, infatti, gli appuntamenti in programma a Genova e provincia tra manifestazioni, concerti, teatro, sagre, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Salone Nautico

Aperta la 62esima edizione (scopri di più), Genova sarà la capitale della nautica internazionale fino a martedì. In programma in città tantissimi eventi collaterali, clicca qui per maggiori informazioni.

2. La Superba in 500

Sabato e domenica Genova sarà invasa dalle 500 storiche per un raduno in grande stile. Scopri di più

3. Cucina d'epoca

Dopo il Festival della Comunicazione, altro grande evento a Camogli: protagonista da venerdì a domenica la cucina rinascimentale. Scopri di più

4. Napoli Fest

Sabato a Genova prima edizione per la festa partenopea con musica e street food tipico. Scopri di più

5. Abracadabra Festival

Arriva il Village del Magico, del Fantasy, dello Storico, del Folk del Bizzarro e dell’Insolito, sabato e domenica a Villa Serra a Sant'Olcese. Scopri di più

6. Sagra del Cinghiale

Sabato a Genova Borzoli serata con musica e menù rigorosamente di cinghiale. Scopri di più

7. Trenino del Gusto

Il ritorno domenica con nuovi menu a km 0 e nuove tappe degustazione lungo il percorso della storica ferrovia Genova-Casella. Scopri di più

8. Lavagna for Friends

Venerdì cena di beneficenza per le famiglie in difficoltà, con menu d'eccezione e concerto. Scopri di più

9. XX-Factor

Bambini e ragazzi protagonisti sabato a Genova Molassana per un pomeriggio di giochi e attività in stile scout. Scopri di più

10. FAI un giro in Vigna

Il FAI Giovani organizza domenica un evento culturale nel centro storico genovese con aperitivo finale. Scopri di più