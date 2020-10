Il meglio del weekend a Genova e dintorni: Festival della Scienza, mostra di Michelangelo, Antonio Ornano, Daniele Raco e altro

Cosa fare in questi tempi cupi, arrivato il weekend? Sicuramente ci si può far trasportare dalla bellezza - come quella dell'arte o della scienza - o dalle risate, come quelle dei comici a teatro, per cercare di alleggerire un po' le nostre giornate. E tanto altro.

Andiamo dunque a vedere 10 eventi da non perdere, sul territorio dela provincia di Genova, questo fine settimana.

(Gli eventi potrebbero subire modifiche in base alla situazione dei contagi).

1. Festival della Scienza

Quest'anno la formula del festival è studiata per essere accessibile a tutti e in sicurezza in tempi di Covid-19, tra incontri e conferenze. Scopri di più

2. Mostra di Michelangelo

Al Palazzo Ducale c'è la mostra "Michelangelo Divino Artista", tra sculture e disegni originali con un percorso espositivo composto da diverse sezioni per riscoprire la vita dell'artista. Scopri di più

3. Antonio Ornano al Politeama

Da venerdì il comico genovese sarà al Politeama con il suo show "L'Ornano Furioso", una stand up comedy dal monologo comico graffiante e travolgente. Scopri di più

4. "I due gemelli" al teatro Ivo Chiesa

Fino a domenica in scena "I due gemelli" di Natalino Balasso da Carlo Goldoni: commedia brillante, è un testo da sempre appannaggio dei grandi interpreti. Scopri di più

5. Mostra itinerante "Una sfera tra i due mondi"

Se volete stare all'aria aperta, c'è la mostra "Una sfera tra i due mondi" dell'artista costaricano Jiménez Deredia: dalla stazione di Brignole fino al Porto Antico, otto statue per un percorso tutto da seguire. Scopri di più

6. Daniele Raco ad Arenzano

Sabato sera "La gallina - Storie d'azzardo e altre storie" di e con Daniele Raco al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano fa ridere (e riflettere) sulle dipendenze. Scopri di più

7. Degustazioni gratuite da Eataly

Sabato e domenica si attraversa la Liguria con le degustazioni gratuite delle eccellenze del territorio: formaggi, vini, conserve, marmellate e chi più ne ha più ne metta. Scopri di più

8. Mostra fotografica di Emiliano Mancuso al Ducale

Da venerdì al Ducale c'è "Emiliano Mancuso, una diversa bellezza", immagini con un approccio spontaneo e contaminato dalla fotografia di strada. Ingresso libero. Scopri di più

9. Le Note di Genova in concerto

Sabato sera al B-Club di Savignone suonano le Note di Genova (Vladi dei Trilli, Alberto Marafioti e Stephanie Niceforo) per un viaggio nel tempo dedicato alla Liguria. Scopri di più

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10. Escursione fotografica nel Parco del Beigua

Domenica gita nel Parco del Beigua accompagnati dalla guida per fotografare i meravigliosi colori dell'autunno nei boschi. Scopri di più