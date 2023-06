Weekend a Genova e dintorni: The Ocean Race, Falò di San Giovanni, Sagra delle Trofie, Fiera di San Pietro e altro

Arrivata l'estate, Genova si prepara a un fine settimana davvero intenso, con un evento di respiro mondiale come l'arrivo di The Ocean Race e le celebrazioni per il patrono San Giovanni Battista. Dalle sagre ai festival, tra cibo, intrattenimento e cultura, sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in agenda, con manifestazioni, concerti, fiere, teatro, e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

In caso di maltempo, si consiglia di contattare gli organizzatori dell'evento per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. The Ocean Race e Ocean Live Park

Sabato prende il via la nove giorni di grandi eventi per celebrare l'arrivo a Genova di The Ocean Race. Al Waterfront di Levante ecco il villaggio dedicato con sport, cibo, musica, sostenibilità e attività aperte a tutti gli appassionati di vela ma non solo. L'arrivo della gara è previsto tra domenica e lunedì, domenica il grande concerto dei Buio Pesto prima di proseguire le manifestazioni fino al 2 luglio. Scopri di più

2. Festa di San Giovanni Battista

Come da tradizione, Genova festeggia il Santo Patrono con tantissime fiere e celebrazioni in vari quartieri della città. Il clou nel centro storico, dove venerdì sera prenderà il via il ghost tour alla scoperta di misteri e tesori cittadini per arrivare poi al grande falò di mezzanotte e alla festa con concerto. Sabato è invece il momento della tradizionale processione con le Reliquie del Battista. Scopri di più

3. Sagra delle Trofie

Sabato sera a Sori ecco una delle sagre più amate, con annesso concerto di The Chicago Groovers. Scopri di più

4. Fiera di San Pietro e Paolo

Domenica nel quartiere della Foce a Genova torna la grande fiera con oltre 500 banchi di merci varie e lo spettacolo pirotecnico serale. Scopri di più

5. Festival delle Tradizioni

Da venerdì a domenica, Lavagna accoglie la fiera con mercatini e bancarelle ricche di prodotti tipici e artigianali provenienti da tutta Italia. Scopri di più

6. Al Castello del Re

Tuffo nel Medioevo sabato e domenica al castello di Campo Ligure, con gruppi storici, spettacoli, musica, gastronomia e tante attività suggestive. Scopri di più

7. Crevari Invade

Focaccette, birra, musica e solidarietà nel ponente genovese, da venerdì a domenica. Scopri di più

8. Sagra del Pansotto

Il tipico pansotto genovese protagonista in tante gustose varianti, sabato e domenica a Genova Rivarolo. Intrattenimento con tombolata, torneo di burraco e lotteria. Scopri di più

9. Pierfrancesco Favino al Genova Reloaded

La quarta edizione del festival cinematografico si conclude domenica ai giardini di Sturla con la premiazione del film vincitore e l'incontro con l'attore romano, accompagnato alla proiezione del film “L’ultima notte di Amore”. Scopri di più

10. Aperitivi in Battello

Prende il via sabato la nuova edizione delle suggestive degustazioni in battello ammirando Genova dal mare. Scopri di più