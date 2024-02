Weekend a Genova e dintorni: Mhops, Carnevale, Matteo Saudino, Andersen Trail, Sister Act, Peppa Pig e altro

Ultimo fine settimana di febbraio, che propone ancora alcuni eventi dedicati a Carnevale oltre a tanti appuntamenti culturali tra musica, letteratura e teatro. Spicca inoltre Mhops, manifestazione imperdibile per tutti gli amanti della birra artigianale. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Mhops

Al MOG Mercato Orientale Genova arriva la seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo di malti e luppoli, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel. Quattro giorni di birre artigianali, gastronomia e laboratori. Scopri di più

2. Carlevâ Recchelin

Ultimi appuntamenti di Carnevale, nel weekend si festeggia a Sampierdarena, al Fossato, al Lagaccio, a Camogli. A Recco non può mancare la grande festa con sfilata in maschera, pentolacce, musica e animazione. Scopri di più

3. La notte degli scrittori

Venerdì a Palazzo Ducale tre scrittori (Viola Ardone, Marco Balzano, Donatella Di Pietrantonio) si raccontano, svelando le emozioni e i retroscena del proprio lavoro. Scopri di più

4. Andersen Trail

Tre percorsi per tutti i livelli, dalla maratona al non competitivo, tra panorami mozzafiato e sentieri che si snodano tra Sestri Levante e Moneglia. Scopri di più

5. Matteo Saudino al Teatro del Ponente

Il professore di filosofia, noto al grande pubblico in quanto ideatore del fortunatissimo canale YouTube BarbaSophia, domenica porta in scena “Tra cielo e terra: una fenomenologia del calcio”. Scopri di più

6. Aldo De Scalzi ed Edmondo Romano in concerto

I due musicisti offriranno in esclusiva un concerto per piano e fiati all'Osservatorio Astronomico di Genova, nell’ambito del Progetto “Aldebaran”, intitolato al più celebre album dei New Trolls. Scopri di più

7. “Sister Act - Il Musical” al Politeama Genovese

Lo spettacolo campione d'incassi, tratto dall’omonimo film che consacrò Whoopi Goldberg, arriva al Politeama con tutta la sua carica d'energia. Scopri di più

8. Peppa's Cinema Party

Al cinema si festeggia il 20° compleanno di Peppa Pig, la maialina più amata dai bambini, con un evento esclusivo. Scopri di più

9. Lunaria a Levante

Al via sabato la nuova stagione tra musica e prosa. Si comincia all’Auditorium Montale del Carlo Felice con “Tutte le città hanno lo stesso cielo”, concerto della chitarrista classica Michela Centanaro. Scopri di più

10. “Il Trovatore” al Teatro Govi

Appuntamento con la grande opera lirica: uno dei capolavori di Giuseppe Verdi in scena sabato e domenica. Scopri di più