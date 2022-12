Weekend di Natale e Santo Stefano a Genova e dintorni: concerti, teatro, incontri con Babbo Natale e altro

Poche ore al Natale, tra gli ultimi acquisti nei tanti affollati mercatini, gli eventi, le luminarie e gli addobbi in tutta la provincia e in una Genova Capitale Europea del Natale. Ore frenetiche per Babbo Natale, che anche da queste parti incontrerà i bambini per poi dedicarsi alla consegna dei regali. Come sempre innumerevoli gli appuntamenti tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend di Natale e Santo Stefano.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Slitta di Babbo Natale

Ultime occasioni per ammirare la slitta futuristica che ha attraversato le strade di Genova durante tutto il mese di dicembre. Chi ancora non fosse riuscito a vederla, si tenga libero venerdì per l'ultima corsa. Scopri di più

2. Babbo Natale al Winter Park

Nel giorno della vigilia, Babbo Natale raggiungerà piazzale Kennedy con la sua decappottabile rossa per incontrare i bambini e regalare dolci. Scopri di più

3. Babbo Natale a Recco

Venerdì sarà invece possibile incontrarlo a Recco, nel suo ufficio postale presso la Pro Loco, per consegnargli le ultime letterine. Scopri di più

4. Bruciabaracche al Politeama

L'amatissimo collettivo comico torna con lo show “Palle di Natale” e ben due appuntamenti nel giorno di Santo Stefano. Scopri di più

5. Christmas in Rock

Venerdì rock al Teatro Govi di Genova con due tribute band d’eccellenza nel panorama ligure: Tropico del Blasco e Radio GaGa. Scopri di più

6. Gita Panettone al Bivacco Paganetto

Escursione con partenza da Pegli e rinfresco natalizio organizzata dal CAI di Sampierdarena nella giornata di sabato. Scopri di più

7. I Free Shots a La Claque

L'acclamata band electro swing genovese torna venerdì sera per l'ormai tradizionale appuntamento natalizio. Scopri di più

8. Visita guidata speciale alla Lanterna

Appuntamento speciale in occasione di Santo Stefano con “Ti porto alla Lanterna”, il tour per scoprire tante curiosità sul monumento simbolo di Genova e sul contesto in cui è inserito. Scopri di più

9. “Il posto privato” a Sestri Levante

Spettacolo gratuito di burattini per grandi e piccini, venerdì al Circolo Arci Virgola. Verrà narrata la storia di Pulcinella e del

suo eterno rivale don Pasquale. Scopri di più

10. A Lilith Carol

Arriva venerdì l'evento natalizio organizzato da Lilith Label in collaborazione con il Circolo Cane. Musica, tanti ospiti e sorprese. Scopri di più

foto: Marina Mazzoli