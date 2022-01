Weekend, i migliori eventi: Winter Park (a sorpresa), Vincenzo Salemme, pansoti, cene con delitto, visite guidate e altro

Sta lentamente scivolando via anche gennaio, ed è tempo di pensare a cosa fare nel penultimo weekend del mese: come al solito non mancano le proposte tra gastronomia, cultura e divertimento, e allora andiamo a vedere i dieci eventi più gettonati del fine settimana.

Ricordiamo che l'agenda completa del weekend si può consultare a questo link, e che la programmazione dei cinema cittadini è disponibile qui.

1. Il Winter Park riapre con un weekend di sconti

Riapre a sorpresa il luna park di Genova, in piazzale Kennedy, con un ulteriore fine settimana di divertimento e con sconti fino al 50% sulle attrazioni. Scopri di più

2. Vincenzo Salemme al Politeama Genovese

Fino a sabato Vincenzo Salemme porta il suo spettacolo "Napoetano? E famme 'na pizza!" al Politeama, in cui esplorerà in chiave esilarantw - come dice lui - la sua "napoletanità". Scopri di più

3. Alessandro Bianchi in "The Speech"

Sabato il comico Alessandro Bianchi porta il suo "The Specch" al Quokka-Polo Positivo: l'onorevole lituano Lest Dubrov viene chiamato in Italia, ma il suo traduttore gli fa un esilarante dispetto. Scopri di più

4. Speciale pansoti da Eataly

Sabato e domenica Rossella Dasso del pastificio Dasso di Lavagna realizzerà davanti al pubblico i celebri pansoti della tradizione raccontandone storia, aneddoti e tecnica per prepararli. Scopri di più

5. "È stato il maggiordomo": cena con delitto

Sabato sera cena con delitto al Dado Errante di corso Galliera: si cenerà insieme e si cercherà di risolvere un mistero: chi ha ucciso una giovane imprenditrice poco amata dai suoi dipendenti? Scopri di più

6. Pulizia della spiaggia con Lipu

Domenica mattina pulizia straordinaria della spiaggia della foce con i volontari Lipu, per eliminare ami e lenze e sensibilizzare le persone sul tema dei rifiuti abbandonati vicino al mare. Scopri di più

7. Love Aiona: l'escursione

Domenica gita sul monte Aiona a cura di una guida ambientale escursionistica, in territorio che non rientra nell'area interessata dalle restrizioni per contenere la peste suina. Scopri di più

8. A spasso con i cacciatori di piante

Sabato pomeriggio l'Associazione Didattica Museale organizza una passeggiata tra ville, giardini e viali del centro di Genova per scoprire, tra favole e racconti, la storia degli alberi presenti in città. Scopri di più

9. "Moliendo Café": la passeggiata nel cuore multiculutrale di Genova

Sabato nuova puntata delle passeggiate interculturali "Migrantour", alla scoperta del mondo legato al caffè tra Principe e via San Luca per conoscere origini, storia, usi e curiosità di questa bevanda. Scopri di più

10. Ultimo weekend per il circo

Il "Circo di Natale" della famiglia Moroni rimane in città, alla Sciorba di Molassana, fino a domenica, tra artisti, prestigiatori, acrobati e intrattenitori di fama internazionale. Scopri di più