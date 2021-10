Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: Festival Scienza, Fiera di Santa Zita, Tartufando, raduno Harry Potter, castagnate e tanto altro

Un altro weekend di divertimento a Genova e dintorni, tra cultura ed eventi all'aperto: c'è il Festival della Scienza, e poi teatri, ma anche fiere, festival, castagnate e molto altro. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Andiamo allora a vedere gli eventi più gettonati del fine settimana, tenendo conto che l'agenda eventi completa si trova qui.

1. Festival della Scienza

Fino al 1 novembre Genova si riempie di eventi, laboratori, incontri e iniziative nell'ambito dell'edizione 2021 del Festival della Scienza. Scopri di più

2. Fiera di Santa Zita

Domenica le bancarelle riempiranno la Foce nell'ambito del recupero della tradizionale Fiera di Santa Zita, un'iniziativa molto sentita con origini antiche. Scopri di più

3. Premio Paganini

Sabato e domenica i finalisti della 56esima edizione del trofeo che premia i giovani talenti si esibiranno al Carlo Felice insieme all'orchestra del Teatro. Scopri di più

Scopri tutti gli eventi a teatro nel weekend

3. Abracadabra Festival e raduno nazionale Harry Potter

Sabato e domenica a Villa Serra di Comago si terrà il festival dedicato alla magia: un village ricco di eventi, tra cui il primo raduno nazionale dei fan di Harry Potter. Ecco come scoprire di più sull'Abracadabra Festival.

4. Fantasy e Hobby

Al Porto Antico da venerdì a domenica torna la fiera della creatività, hobbistica e arti manuali, per tutti gli appassionati di cucito, scrittura creativa, bigiotteria, decorazioni, cake design e altro. Scopri di più

5. Tartufando

Da venerdì a domenica (e poi anche nel weekend successivo) tanti stand dedicati al tartufo nel centro storico, con anche locali che offriranno menu dedicati. Scopri di più

6. Halloween all'Acquario di Genova

Iniziano sabato e domenica gli eventi dedicati a Halloween all'Acquario di Genova: attività da "brivido" e minitour a tema girando per le vasche più suggestive. Scopri di più

Scopri tutti gli eventi legati a Halloween

7. Passeggiata a piedi sull'Acquedotto Storico

Domenica passeggiata gratuita a piedi sull'Acquedotto Storico di Genova, in Val Bisagno: un percorso lungo ma facile e in gran parte pianeggiante. Scopri di più

8. Bici Castagnata

Pic nic, menu a base di funghi e caldarroste sulla ciclovia dell'Ardesia per stare insieme, pedalare, scoprire luoghi magnifici e mangiare cibo tipico autunnale. Scopri di più

Scopri tutte le sagre in programma nel weekend

9. Foxe de Zena: omaggio ai cantautori genovesi

Venerdì nel tardo pomeriggio in via Cecchi a Genova si terrà un concerto in onore degli artisti liguri: da De André a Luigi Tenco, da Joe Sentieri a Giorgio Calabrese, e così via. Scopri di più

10. Mostra micologica e vendita di tartufi a Rapallo

Domenica a Rapallo nella struttura coperta di piazza Venezia si terrà la diciottesima Mostra micologica; ci sarà anche vendita di tartufi e prodotti artigianali. Scopri di più