Weekend lungo del 25 Aprile: Euroflora, Samuele Bersani e Statuto in concerto, Vinicoli, esposizione felina, sagre, e altro

Quattro giorni di eventi per il weekend lungo del 25 Aprile, tra cultura, sagre, divertimento, impegno e cultura, senza dimenticare le commemorazioni per la Festa della Liberazione (qui l'elenco completo degli eventi di questi quattro giorni). Attenzione però al tempo: questo fine settimana le previsioni non lasciano ben sperare, dunque prima di recarvi sul posto vi consigliamo di contattare gli organizzatori degli eventi per un'ultima conferma. E se con il brutto tempo non sapete dove andare, si può sempre optare per il cinema: qui la programmazione nelle sale genovesi.

In ogni caso, sperando in un clima mite, ecco dieci eventi da non perdere:

1. Euroflora

Da sabato torna nei Parchi e nei Musei di Nervi la kernesse dedicata alla botanica, in cui ammirare la creatività di giardinieri, progettisti e compositori floreali. Scopri di più

2. Samuele Bersani in concerto

Domenica Samuele Bersani arriva al Politeama Genovese con "Cinema Samuele Tour": un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una attenta ricerca musicale. Scopri di più

3. "Le verità di Bakersfield" con Marina Massironi

Fino a sabato al Duse va in scena lo spettacolo con Marina Massironi e Giovanni Franzoni: due storie lontane che si intrecciano in un'America segnata da forti divari sociali. Scopri di più

4. Festa della Bandiera

Sabato di eventi per la Festa della Bandiera, con cerimonia ufficiale, conferimento della cittadinanza onoraria al principe Alberto di Monaco e bande in piazza De Ferrari. Scopri di più

5. World Cats

Sabato e domenica all'Rds Stadium torna l'Esposizione Internazionale Felina con più di 30 razze in esposizione e gatti provenienti da tutta Europa. Scopri di più

6. Vinicoli

Vinicoli torna nei caruggi per un cammino enogastronomico nella città vecchia dedicato alla scoperta del vino naturale e dello street food della tradizione. Scopri di più

7. Gli Statuto in concerto per beneficenza

Gli Statuto il 25 Aprile saranno in concerto nella sede di Music for Peace. All'ingresso niente soldi ma generi di prima necessità da distribuire a chi si trova in difficoltà. Scopri di più

8. "Cenere", racconti partigiani al Teatro della Tosse

Sabato al Teatro del Ponente va in scena "Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile", di e con Marco Rinaldi che racconta episodi della Resistenza Ligure. Scopri di più

9. Focaccette di Crevari per il 25 Aprile

Lunedì tornano le famose focaccette (e non solo) all'Anpi di Crevari: ci saranno anche ravioli, pansoti, musica e sport per chi vorrà giocare sui prati di Campenave. Scopri di più

10. Sagra del 25 Aprile

Alla Fattoria didattica "Il ciliegio" di San Desiderio tre giorni di sagra, eventi per grandi e piccini, visite alla fattoria e animali con cui giocare. Scopri di più