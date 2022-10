Weekend a Genova e dintorni: Festival della Scienza, Sagra delle Trofie di Castagne, Genova Tattoo Convention e altro

Il mese di ottobre prosegue con l'apertura dell'atteso Festival della Scienza, ma sono come sempre tantissimi gli appuntamenti in programma a Genova e provincia tra sagre autunnali, manifestazioni, concerti, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Festival della Scienza

Torna fino al 1° novembre l'evento di diffusione della cultura?scientifica che porta in 49 location genovesi circa 300 eventi in presenza oltre a conferenze, laboratori, mostre, spettacoli e attività varie. Scopri di più

2. Sagra delle Trofie di Castagna a Busalla

Prodotti tipici, mercatini, musica, mostre e corteo storico in occasione della Festa d'Autunno in programma sabato e domenica. Tante specialità tra cui spiccano le leggendarie trofie di castagna. Scopri di più

3. Nada in concerto

Venerdì sera ai Giardini Luzzati la celebre cantante inaugura il tour di presentazione del nuovo album. Opening della cantautrice genovese Cristina Nico. Scopri di più

4. Oktober Pest a Campo Ligure

Venerdì e sabato torna finalmente l'evento che coniuga birra artigianale e pesto, insieme a giochi, musica e mercatini. Scopri di più

5. Genova Tattoo Convention

Weekend all'insegna dell’inchiostro su pelle con tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Scopri di più

6. “Big Data B&B” al Teatro Duse

Nell'ambito del Festival dell'Eccellenza al Femminile, Laura Curino porta in scena sabato e domenica un singolare spettacolo che riflette sulle nuove frontiere digitali. Scopri di più

7. Castagnata e vin brulé ad Arenzano

Appuntamento domenica al Santuario di Gesù Bambino di Praga, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Scopri di più

8. Rievocazione storica del “Circuito del Tigullio”

Sabato e domenica a Santa Margherita in programma esposizioni, mostre e rievocazione della celebre gara motociclistica di cui ricorre il centenario. Scopri di più

9. “Il disneyano e la bonelliana” a Camogli

La rassegna dedicata al fumetto “Il Porto delle Storie”, in corso a Camogli, inaugura la mostra sui lavori di Andrea Freccero e Anna Lazzarini, apprezzati disegnatori per Disney e Sergio Bonelli Editore. Scopri di più

10. “Genova Gioca”

Sabato e domenica a Villa Gruber torna la manifestazione che riporta in auge in giochi tradizionali come grette e tiro alla fune. Scopri di più