Weekend e ponte del 25 aprile a Genova e dintorni: Liberazione, Fave e Salame, FlorArte, Festa della Bandiera e altro

Si profila all'orizzonte un fine settimana lungo, con il ponte del 25 aprile che sarà per molti l'occasione di godere di un po' di tempo libero in più. Sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con manifestazioni, sagre, fiere, concerti, teatro, sport, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Festa della Liberazione

Commemorazioni e momenti di riflessione durante la giornata del 25 aprile, con il corteo che percorrerà le vie cittadine fino ad arrivare in piazza Matteotti. Scopri di più

2. Festa della Bandiera

Dopo le iniziative dei giorni scorsi, arriva domenica il clou delle celebrazioni per San Giorgio, con cerimonie, sfilate, animazioni e tanti appuntamenti che avranno come protagonista indiscussa la bandiera di Genova. Scopri di più

3. Sagra di Fave e Salame

Torna l'ormai imprescindibile evento del 25 aprile a Sant'Olcese. Oltre al gustoso binomio, mercatini, musica e stand gastronomici. Scopri di più

4. FlorArte

Fiori, natura, arte e creatività protagonisti da domenica a martedì al Parco storico di Villa Negrotto Cambiaso ad Arenzano. Tre giorni di eventi, mostre e mercato florovivaistico. Scopri di più

5. Vinicoli

Torna martedì la passeggiata nei caruggi genovesi tra vino e street food: nove tappe nel cuore della città vecchia per nove degustazioni all'insegna della qualità. Scopri di più

6. Simone Cristicchi e Amara in concerto

Venerdì i due artisti portano sul palco del Politeama Genovese un intenso omaggio a Franco Battiato. Scopri di più

7. Mangialonga del Golfo Paradiso

Dopo tre anni di stop si torna finalmente a passeggiare lungo le colline di Recco degustando le specialità del territorio. Appuntamento martedì 25 aprile. Scopri di più

8. Escursione lungo il sentiero della memoria

In occasione del 25 aprile, il Parco del Beigua organizza una camminata adatta a tutti con tradizionale pic-nic. Scopri di più

9. Festival del Compositore “La Classica”

Sabato al Carlo Felice si svolge la XVII edizione dell'evento musicale didicato in particolar modo alle nuove idee compositive dei giovani. Scopri di più

10. Bandabardò e Cisco in concerto

Festa del 25 aprile ai Giardini Luzzati con due big della musica italiana. Scopri di più