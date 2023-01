Weekend a Genova e dintorni: Hip Hop Festival, Fiera di San Sebastiano, Elio, Horror Circus e altro

Temperature rigide in questo fine settimana di gennaio, ma non mancano le occasioni per distrarsi con le tanti manifestazioni in programma a Genova e provincia, oppure riscaldarsi in teatro o al museo. Come sempre tanti gli eventi in agenda, con fiere, concerti, teatro, festival, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

1. Genova Hip Hop Festival

Quinta edizione per l'evento che tratta la cultura Hip Hop a 360°, coinvolgendo le quattro discipline: Rap, Breakin, Writing e Deejaying. Tanti protagonisti di primo livelllo del panorama nazionale insieme a giovani talenti, sabato ai Giardini Baltimora. Scopri di più

2. Fiera di San Sebastiano

Torna domenica a Rapallo il tradizionale appuntamento per le vie del borgo. Da venerdì si svolgerà inoltre “Shop in Fiera”, con tante attività commerciali aderenti. Scopri di più

3. Festa per i 100 anni di A Compagna

Domenica grande spettacolo gratuito al Carlo Felice per celebrare il secolo di vita della celebre associazione storica e culturale genovese. Scopri di più

4. Elio canta Jannacci

Omaggio al grande Enzo Jannacci: sabato e domenica al Politeama Genovese sale sul palco il mitico Elio con uno show intenso e originale. Scopri di più

5. Manicomio Horror Circus

Appuntamento tra il folle, il pauroso e il divertente al My Sport Village Sciorba a Genova. Spettacolo di circo-teatro, con artisti di altissimo livello, in città fino al 5 febbraio. Scopri di più

6. “Dicembremusica”

Termina sabato la stagione invernale organizzata dalla Filarmonica di Chiavari. Sul palco due giovani stelle della musica internazionale: Giuseppe Gibboni (violino) e Carlotta Dalia (chitarra). Scopri di più

7. “Cappuccetto Rosso”

Per Lunaria a Levante, va in scena sabato la più classica delle fiabe interpretata dai burattini di Gino Balestrino. Scopri di più

8. Concerti Candlelight

Ultimi appuntamenti di gennaio con i concerti a lume di candela a Palazzo Ducale. Scopri di più

9. “Istantanee dal Paradiso”

Inaugura sabato a Recco la suggestiva mostra fotografica dedicata al Parco di Portofino e al Golfo Paradiso, visitabile fino al 29 gennaio. Scopri di più

10. “’E cammarere”

Sabato al Teatro Garage il pluripremiato spettacolo scritto e diretto da Fabio Di Gesto e ispirato a “Le serve” di Jean Genet. Scopri di più