Weekend a Genova e dintorni: Mara Sattei, Street Food Fest, Buio Pesto, Mercato Europeo e altro

Agosto è alle spalle, ma l'estate genovese non è ancora terminata. Tanti come sempre gli appuntamenti in programma tra sagre, concerti, teatro, feste patronali, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco dieci idee per trascorrere il primo weekend di settembre.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Mara Sattei e Casa di Lego in concerto

Sabato ai Giardini Luzzati nell'ambito del Lilith Festival, apertura affidata al rapper genovese SamuL. Scopri di più

2. Mercato Europeo in piazza Caricamento

Durante tutto il weekend, presenti più di 40 stand europei ed internazionali. Scopri di più

3. Leivi Critical Beer

Da venerdì a domenica, dieci birrifici artigianali e sei stand gastronomici del territorio. Scopri di più

4. I Buio pesto in concerto

Ingresso gratuito per il live di sabato sera a Recco. Scopri di più

5. Irish Music Festival a Santa Margherita

Sabato e domenica dedicati alla musica irlandese, sul palco nomi importanti nell'ambito della scena musicale tradizionale. Scopri di più

6. Street Food Fest al Porto Antico

Fino a domenica la manifestazione dedicata a cibo e sostenibilità, con stand, degustazioni e cooking show. Scopri di più

7. Festa di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano

Sabato e domenica presso il santuario, tra riti religiosi, mercatini e spettacoli. Scopri di più

8. “Abbaiando e bolleggiando” a Voltri

Domenica con sfilata di cani, esibizioni dimostrative, truccabimbi e pranzo. Scopri di più

9. Festa della Natività di Maria a Masone

Da venerdì a domenica paese in festa con riti religiosi, musica, stand gastronomici, birra e fiera del bestiame. Scopri di più

10. Genova Barocca

Venerdì la visita tematica ai musei di Strada Nuova. Scopri di più