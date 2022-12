Weekend a Genova e dintorni: Winter Park, mercatini di Natale, Sagra del Bollito, Alex Britti e altro

Nel primo fine settimana di dicembre il pensiero non può che essere già rivolto al Natale, con le tante manifestazioni natalizie al via. Già tempo di regali, e non c'è che l'imbarazzo della scelta tra i moltissimi tradizionali mercatini che proprio in questi giorni stanno festosamente invadendo le nostre piazze. Tutto questo mentre a Genova inaugura il Winter Park, vero simbolo delle festività natalizie cittadine. Come sempre innumerevoli gli appuntamenti in tutta la provincia tra manifestazioni, concerti, teatro, festival, sagre, rassegne culturali e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

Per consultare il programma completo è possibile cliccare qui. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Winter Park e fuochi d'artificio

Sabato inaugura ufficialmente in piazzale Kennedy il luna park mobile più grande d'Europa, clou della prima giornata lo spettacolo pirotecnico serale, insieme a tante iniziative collaterali. Scopri di più

2. Sagra del gran bollito di bue grasso

Appuntamento sabato e domenica a Pontedecimo con un ghiotto menù. Scopri di più

3. Mercatini di Natale a Brignole

Dopo alcuni anni di allestimento in piazza della Vittoria, i tradizionali mercatini natalizi tornano ai Giardini di Brignole. Scopri di più

4. Alex Britti in concerto

Il nuovo tour dell'apprezzato cantautore parte venerdì dal Teatro Govi di Genova. Scopri di più

5. Mercatini di Natale di San Nicola

Al via venerdì il più antico mercatino di Genova, nella tradizionale cornice di piazza Piccapietra. Tanti eventi collaterali durante tutto il mese: cortei, cibo, concerti e molto altro. Scopri di più

6. Camogli come Hogwarts

Sabato il primo di tre appuntamenti dedicati agli amanti di Harry Potter. Scopri di più

7. Cargo Market

Arriva sabato e domenica la versione natalizia del mercato itinerante con musica, cibo e arte all'Albergo dei Poveri a Genova. Scopri di più

8. Pirati dei Caruggi al Politeama

Intero fine settimana in compania degli esilaranti alfieri della scortesia ligure. Scopri di più

9. Mercatini di Natale a Ronco Scrivia

Specialità locali, spettacoli, mostre, artigianato e tanto altro in uno dei mercatini natalizi più apprezzati dal pubblico. Appuntamento domenica. Scopri di più

10. Santa Baus

Sabato arriva l'evento che coniuga la magia del Natale con la compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Scopri di più