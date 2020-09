Il weekend a Genova e dintorni: fiera di Santa Zita, Fontana a De Ferrari verde, Festa dello Sport e tanto altro

Arriva un altro weekend in Liguria e dintorni, e sono tanti gli eventi per potersi godere le ultime giornate calde all'aperto tra feste, sport, bancarelle, musica e tanto altro.

Andiamo allora a vedere 10 eventi da non perdere disponibili questo fine settimana a Genova e provincia.

1. Fiera di Santa Zita

Domenica torna la fiera della tradizione con 180 bancarelle che invadono la Foce, tra gastronomia, artigianato, abbigliamento e tanto altro. Scopri di più.

2. Wodagoa Fitness Challenge

Sabato e domenica sfida di cross training al Porto Antico tra i team che hanno superato le qualifiche online, e che si mettono alla prova su un campo gara. Scopri di più.

3. Fontana di De Ferrari verde

Se siete in giro sabagto sera, non perdetevi la fontana di De Ferrari che si illumina di verde per celebrare la giornata nazionale sulla SLA. Scopri di più

4. Genova, un museo a cielo aperto

Le strade di Genova ospitano le grandi sculture dell'artista costaricano Jimenez Deredia, per un'esposizione itinerante all'aperto. Scopri di più

5. Festival dell'Acquedotto

In piazza Boero va in scena sabato sera "La Marciatrice" a cura della Piccola Fanteria Carillon Teatro, con Laura Carioni e Davide Scaccianoce. Scopri di più

6. Festa dello Sport a Chiavari

Domenica a Chiavari performance sportive con 35 associazioni e centinaia di atleti accompagnati dai loro coach. Scopri di più

7. I Suoni di Genova e il concerto ritrovato di Faber & Pfm del '79

Sabato i Suoni di Genova racconteranno tra musica, parole, aneddoti e curiosità, il concerto ritrovato di Fabrizio De Andrè e della PFM nel '79. Scopri di più

8. We're back

Victoria Cabello e Gabriele Muccino sono solo due dei testimonial che interverrano sabato al Porto Antico per l'evento per il rientro dei cervelli in fuga. Scopri di più

9. Laboratori per bambini al GIP

Non solo gastronomia al GIP dell'Acquasola, dove sabato e domenica l'Associaizione Didattica Museale organizza laboratori per bambini. Scopri di più

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

10. Fantastico Festival

La finalissima del Fantastico Festival, tra artisti in gara, ospiti speciali e giuria, si terrà sabato sera all'Arena degli Artisti di Pegli. Scopri di più