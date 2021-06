Weekend, i migliori eventi a Genova e dintorni: Ocean Race Europe, Festa delle Rose, mercatini, focaccette, "Congiura del Fiesco" e tanto altro

C'è tanto da fare a Genova per il weekend di sabato 19 e domenica 20 giugno 2021: tante escursioni, mercatini, spettacoli teatrali "open-air" e occasioni per stare all'aperto e assaporare il clima estivo del penultimo fine settimana di giugno.

Ecco 10 eventi da non perdere, ricordando che l'agenda completa si può trovare qui.

1. Ocean Race Europe

Un intero weekend di eventi dedicati alla vela e al mare, con la finale della prima edizione di Ocean Race Europe ospitata a Genova: dalla Amerigo Vespucci ai Rolli del Mare, un intenso programma.

2. "La congiura del Fiesco"

Sabato sera lo spettacolo estivo prodotto dal Teatro Nazionale di Genova, debutta in piazza San Lorenzo per parlare di giustizia, libertà, passione e vendetta. Scopri di più

3. Festa delle Rose di Busalla

Sabato e domenica Busalla torna a colorarsi con la Festa delle Rose, organizzata da Comune e Pro Loco Busalla, Civ il Ninfeo e Associazione Valli dell'Antola. Scopri di più

4. Alla scoperta della Genova medievale

Sabato appuntamento con la visita guidata che propone quattro tappe in quattro antichi sestieri del centro storico, per scoprirne storia e leggende. Scopri di più

5. I Punkreas in concerto ai Giardini Luzzati

I Punkreas tornano in scena sabato sera con un acoustic live ai Giardini Luzzati in occasione della "Settimana del rifugiato". In apertura, i Cocks. Scopri di più

6. Sfilata della banda, focaccette e carillon vivente a Cogoleto

Sabato pomeriggio sfilata della banda musicale nel centro di Cogoleto e tradizionali focaccette della Banda Bassotti sul lungomare per i più golosi. Domenica, carillon vivente.

7. Festa della Pro Loco di Serra Riccò

Sabato la prima edizione di questa festa prevede mercatino degli hobbisti con le loro creazioni e spettacolo di burattini per i più piccoli. Scopri di più

8. Beigua pianeta vivo: escursione e cena al rifugio

Escursione guidata su un percorso ad anello sabato sull'Alta Via dei Monti Liguri insieme alla guida ambientale escursionistica, con cena al rifugio Pratorotondo. Scopri di più

9. Escursione ai Piani di Praglia con Emergency

Domenica escursione alla scoperta degli angoli nascosti del territorio di Praglia. La partecipazione è a offerta libera e i fondi raccolti saranno destinati al Centro di Maternità di Anabah (Afghanistan). Scopri di più

10. Mercatino dell'Antiquariato in via Cesarea

Nel pieno centro di Genova, sabato arriva il Mercatino dell'Antiquariato con oggetti antichi e usati, rarità, e chicche per gli amanti del collezionismo. Scopri di più